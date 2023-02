La primavera è vicina, approfitta delle offerte per le e-bike di Eleglide!

Le nuove offerte per le e-bike Eleglide ci portano dritti in primavera e siamo pronti, grazie ad esse, a vivercela al meglio, scopriamo tutti i dettagli

Sei in cerca di una bici elettrica per la stagione primaverile ma non sai quale scegliere? Bene, lo store di Geekmall ha iniziato una promo molto interessante su diverse bici del marchio ELEGLIDE per le quali è possibile utilizzare il coupon ZG4AQ21N che sconta ulteriormente tutte le e-bike. Clicca qui per andare direttamente alla pagina della promo. Facciamo notare che i prodotti sono spediti con spedizione rapida dall’Europa.

C’è aria di primavera con le nuove e-bike Eleglide

Andiamo adesso a vedere le diverse bici da vicino, cominciando con la ELEGLIDE M1 PLUS (Gen 2). La seconda generazione della mountain bike elettrica di ELEGLIDE arriva con degli pneumatici CST da 29 pollici che consentono di attraversare facilmente vari ostacoli e offrono una migliore esperienza di guida. La ELEGLIDE M1 Plus Gen 2 è poi dotata di un potente motore brushless da 250W che fornisce una potenza costante e consente alla bici di raggiungere una velocità di 25 km/h. Il motore è alimentato una batteria agli ioni di litio sostituibile da 12,5 Ah, per un range massimo di fino a 100 km in modalità assistita.

Altre specifiche includono dei deragliatori professionali Shimano per un totale di 21 velocità, sospensioni idrauliche, modalità camminata a 6km/h ed un display da 1,75 pollici. L’ELEGLIDE M1 Plus Gen 2 si può acquistare a soltanto 869,99€ durante la promo. Prezzo che scende a 849,99€ se utilizzi il codice sconto ZG4AQ21N. Clicca qui per andare all’offerta.

Passiamo adesso alla ELEGLIDE M1 Plus Gen 1, la quale è praticamente identica alla Gen 2. Qui troviamo degli pneumatici da 27,5 pollici ed un telaio con una capacità massima di 100Kg. La bici elettrica è dotata di un potente motore brushless da 250W che gli permette di raggiungere una velocità di 25 km/h. La batteria ha una capacità di 12,5 Ah e ci può portare fino ad una distanza di 100 km in modalità assistita, 50km in modalità solo elettrica. L’ELEGLIDE M1 Plus Gen 1 è già in offerta a soltanto 799,99€ ma con il coupon ZG4AQ21N il prezzo scende a 779,99€. Clicca qui per andare all’offerta.

La prossima bici non è più una mountain bike, ma una bici trekking con il nome di Eleglide T1 STEP-THRU. Questo modello arriva con degli pneumatici CST da 27,5 pollici che possono adattarsi a una varietà di superfici stradali. Si può andare tranquillamente e facilmente sopra i dossi. L’ELEGLIDE T1 Step-Thru integra un potente motore brushless da 250W con una coppia di 50NM che permette alla bicicletta di raggiungere una velocità di 25km/h.

Mentre grazie alla batteria agli ioni di litio da 450Wh sostituibile si può arrivare fino a 100km in modalità di assistenza e 50km in modalità solo elettrica. La T1 Step-Thru integra un ammortizzatore meccanico con blocco per avere un’esperienza ciclistica più confortevole, ha un cambio Shimano a 7 velocità, una ampia sella in schiuma confortevole, portapacchi posteriore ed un manubrio regolabile in altezza per avere una postura migliore. L’ELEGLIDE T1 Step-Thru è in offerta a 949,99€ ma con il coupon ZG4AQ21N si può acquistare a soltanto 929,99€. Clicca qui per approfittare dell’offerta.

