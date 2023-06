L’11 e il 12 luglio torna Prime Day con le “Esperienze Prime Day”

L’11 e il 12 luglio torna Prime Day, l’appuntamento di offerte dedicato ai clienti Amazon Prime, che vedrà protagoniste anche le “Esperienze Prime Day”

Prime Day, l’evento annuale di Amazon, torna l’11 e il 12 luglio per tutti i clienti Amazon Prime, con moltissime offerte su un’ampia selezione di prodotti. Le 48 ore di offerte inizieranno a mezzanotte dell’11 luglio e dureranno fino alle 23:59 del 12 luglio.

I clienti Amazon Prime avranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi e di partner di vendita, inclusi quelli di molte piccole e medie imprese. Le offerte, in tutte le categorie, dalla moda all’elettronica passando per giochi e articoli per la casa, saranno disponibili durante tutto Prime Day.

Eventi esclusivi di musica, weekend fuori porta con le piccole e medie imprese italiane e molte altre esperienze imperdibili aspettano i clienti Amazon Prime. Due giorni di offerte su prodotti di molti marchi, come HP, LG, Oral-B, Philips. Moltissime offerte anche sui prodotti delle piccole e medie imprese italiane.

Le offerte anticipate iniziano oggi e includono prodotti di marchi noti e di piccole e medie imprese del Made in Italy.

Dettagli sul Prime Day dell’11 e 12 luglio

Anche quest’anno i clienti Amazon Prime potranno vivere momenti indimenticabili grazie alle “Esperienze Prime Day”. Durante Prime Day, i clienti Amazon Prime potranno infatti acquistare una selezione di prodotti legati ad esperienze uniche. In compagnia di artisti musicali, o alla scoperta di aziende iconiche e di piccole e medie imprese italiane che vendono i propri prodotti nella vetrina Made in Italy su Amazon.it.

Tutte le esperienze saranno disponibili per l’acquisto una tantum su amazon.it/esperienze prime day l’11 e il 12 luglio. Nuove esperienze saranno disponibili in numero limitato ogni ora dalle 10:00 dell’11 luglio alle 18:00 del 12 luglio, in ciascuno dei due giorni, fino a esaurimento scorte.

Dichiarazioni in merito al Prime Day dell’11 e 12 luglio

Anche quest’anno siamo felici di celebrare i clienti Amazon Prime rendendo disponibili moltissime grandi offerte, sia sui marchi più popolari sia sui prodotti delle piccole e medie imprese. Sappiamo quanto i clienti siano sempre più alla ricerca di risparmi su prodotti di uso quotidiano ma anche su prodotti trend del momento, e durante Prime Day potranno trovare tutto questo su Amazon

ha dichiarato Claudio Marchese, Senior Product Manager di Amazon Prime per l’Europa.

In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per rendere lo shopping dei clienti Amazon Prime ancora più coinvolgente, e le Esperienze Prime Day vanno proprio in questa direzione: occasioni uniche per vivere momenti indimenticabili alla scoperta delle eccellenze del Made in Italy. Ed anche per incontrare i propri artisti preferiti, esplorare territori meravigliosi e partecipare a eventi imperdibili.

I clienti Amazon Prime avranno accesso ad esperienze imperdibili come eventi musicali esclusivi, weekend fuori porta con le piccole e medie imprese italiane, e moltissime altre. Di seguito l’elenco delle esperienze disponibili per l’acquisto nelle 48 ore di Prime Day e fruibili in date selezionate.

Esperienze Prime Day – Music

CD “Stupido amore” + concerto e Meet&Greet con Mecna a Roma o Milano.

+ concerto e Meet&Greet con Mecna a Roma o Milano. Vinile “La primavera della mia vita” + escursione in barca all’Isola di Ortigia, cuore di Siracusa, con Colapesce Dimartino.

+ escursione in barca all’Isola di Ortigia, cuore di Siracusa, con Colapesce Dimartino. CD “wax (Edizione Autografata con Poster – Esclusiva Amazon.it)” + live showcase a Milano con Wax, uno dei finalisti della

ventiduesima edizione di Amici 2023.

Prime Day dell’11 e 12 luglio: esperienze Made in Italy

Svuotatasche + laboratorio artigianale di mosaico presso Guizzo Creart a Povegliano (TV) . Per apprendere le tecniche di lavorazione di oggetti personalizzati, con soggiorno presso la villa di charme Giusti Country House di Nervesa della Battaglia (TV). Il pacchetto comprende: pernottamento in camera matrimoniale con prima colazione e cena con menù degustazione di specialità locali presso il Ristorante La Baita.

. Per apprendere le tecniche di lavorazione di oggetti personalizzati, con soggiorno presso la villa di charme Giusti Country House di Nervesa della Battaglia (TV). Il pacchetto comprende: pernottamento in camera matrimoniale con prima colazione e cena con menù degustazione di specialità locali presso il Ristorante La Baita. Olio extravergine di oliva italiano DOP + tour delle valli tra Assisi e Spello con Gnavolini Raccolta Sapore a Bastia Umbra (PG ). Per immergersi nella lavorazione del pregiato olio extra vergine di oliva prodotto nel cuore verde d’Italia, con soggiorno presso l’Asisium Boutique Hotel di Assisi. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Junior Suite con prima colazione e cena con menù degustazione in abbinamento a vini locali presso il ristorante “Osteria del Corso” dell’albergo.

). Per immergersi nella lavorazione del pregiato olio extra vergine di oliva prodotto nel cuore verde d’Italia, con soggiorno presso l’Asisium Boutique Hotel di Assisi. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Junior Suite con prima colazione e cena con menù degustazione in abbinamento a vini locali presso il ristorante “Osteria del Corso” dell’albergo. Crema Spalmabile 100% Nocciole + visita presso la sede di Damiano Think Organic a Torrenova (ME) . Per scoprire i segreti della lavorazione di golose specialità a base di frutta secca, con soggiorno presso l’Hotel Seaside di Capo d’Orlando (ME). Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Deluxe fronte mare con prima colazione e cena con menù degustazione di specialità locali presso il ristorante dell’albergo.

. Per scoprire i segreti della lavorazione di golose specialità a base di frutta secca, con soggiorno presso l’Hotel Seaside di Capo d’Orlando (ME). Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Deluxe fronte mare con prima colazione e cena con menù degustazione di specialità locali presso il ristorante dell’albergo. Cuscino in trucioli di Cirmolo e Falda di Cotone + percorso alla scoperta della lavorazione del legno e delle preziose proprietà del cirmolo con Spirit of Dolomites di Redagno (BZ) . Ed ancora sosta allo shop per scoprire i prodotti dell’azienda con soggiorno presso il Berghotel Miramonti di Tesero (TN), nel cuore delle Dolomiti. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Classic con prima colazione e cena con menù gourmet presso il ristorante dell’hotel.

. Ed ancora sosta allo shop per scoprire i prodotti dell’azienda con soggiorno presso il Berghotel Miramonti di Tesero (TN), nel cuore delle Dolomiti. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Classic con prima colazione e cena con menù gourmet presso il ristorante dell’hotel. Collana in vero corallo rosso sardo + lezione sui coralli preziosi e sulla sostenibilità della pesca; abbinata a uno speciale focus sulla raffinata lavorazione della filigrana sarda con Sanna Gioielli a Oristano, con soggiorno presso l’Hotel Lido Beach di Torre Grande, frazione marina di Oristano. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Superior vista mare con prima colazione e cena con menù degustazione tipico sardo (a scelta carne o pesce) presso il “Ristorante White” dell’albergo.

Esperienze Prime Day – Lifestyle

Barolo Magnum Lo Zoccolaio in cassa di legno + escursione guidata in ebike nelle terre del Barolo + visita alla Cascina Lo

Zoccolaio con degustazione di formaggi e salumi locali abbinati a vini rossi della cantina.

con degustazione di formaggi e salumi locali abbinati a vini rossi della cantina. Sant’Orsola Prosecco DOC Luxury Magnum + visita allo stabilimento Sant’Orsola con aperitivo a base di formaggi e salumi locali accompagnati da vini della cantina.

a base di formaggi e salumi locali accompagnati da vini della cantina. Barolo Magnum Lo Zoccolaio + caccia guidata al tartufo nelle terre del Barolo + visita alla Cascina Lo Zoccolaio ; con degustazione di formaggi e salumi locali abbinati a vini rossi della cantina.

; con degustazione di formaggi e salumi locali abbinati a vini rossi della cantina. ELEM Alta Langa DOCG + 2 calici + Elèm Wellness Experience presso Villa Fontana di Agliano Terme; prevede ingresso in SPA con degustazione di Elèm Alta langa

presso Villa Fontana di Agliano Terme; prevede ingresso in SPA con degustazione di Elèm Alta langa Una cassa di Corona Extra + 2 biglietti per la tappa italiana del Corona Sunsets Festival , in programma per il 22 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico (PI).

, in programma per il 22 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico (PI). Bottiglia di Metodo Classico Valdobbiadene DOCG Tenuta Pradase + soggiorno di due notti presso Casa Valdo; struttura in Valdobbiadene, con vista sui vigneti storici del Prosecco DOCG. Il pacchetto comprende: ricca colazione alla carta, cocktail di benvenuto, degustazione di vini con cicchetti gourmet e 1 bottiglia di spumante Valdo in omaggio.

struttura in Valdobbiadene, con vista sui vigneti storici del Prosecco DOCG. Il pacchetto comprende: ricca colazione alla carta, cocktail di benvenuto, degustazione di vini con cicchetti gourmet e 1 bottiglia di spumante Valdo in omaggio. Swarovski Bracciale Millenia + 2 biglietti con audioguida per visitare i Mondi di Cristallo Swarovski (Wattens, Austria); luogo di ineguagliabile fantasia che da oltre 16 anni incanta i visitatori.

(Wattens, Austria); luogo di ineguagliabile fantasia che da oltre 16 anni incanta i visitatori. Negroni Cocktail Kit + Martini Discovery Tour per esplorare Casa Martini a Pessione (TO). Scoprire le piante aromatiche e gli ingredienti che rendono unici i prodotti Martini, scoprire la storia dell’azienda e visitare lo stabilimento produttivo Martini! La visita termina con con il tasting dei prodotti Martini.

E voi? Cosa ne pensate di queste “Esperienze Prime Day” ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).