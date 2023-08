Krups Inissia XN1005K: macchina del caffè in offerta da MediaWorld

Per ancora qualche giorno continuano le grandi offerte da MediaWorld, parliamo oggi della Krups Inissia XN1005K, macchina da caffè a capsule

La macchina da caffè a capsule Krups Inissia XN1005K è un’eccellente scelta per gli amanti del caffè che cercano un’apparecchiatura compatta e funzionale per preparare bevande deliziose a casa. Questo modello, in vendita in offerta presso MediaWorld, si distingue per la sua facilità d’uso e prestazioni di alta qualità. Grazie alla tecnologia delle capsule, è possibile gustare caffè aromatico e cremoso con pochi gesti. Con il suo design moderno e le dimensioni ridotte, la Krups Inissia XN1005K si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendo l’esperienza del caffè un vero piacere quotidiano.

Caratteristiche tecniche | Krups Inissia XN1005K

La macchina da caffè a capsule Krups Inissia XN1005K è dotata di una serie di caratteristiche tecniche che la rendono una scelta eccezionale per gli amanti del caffè. Una delle principali caratteristiche è la funzione di risparmio energetico, che spegne automaticamente la macchina dopo 9 minuti di inattività, garantendo un utilizzo efficiente dell’energia. Inoltre, la griglia regolabile consente di utilizzare tazze di dimensioni maggiori, e si abbassa automaticamente per raccogliere le gocce di caffè quando si rimuove la tazzina, mantenendo il piano di lavoro pulito.

La macchina offre la possibilità di preparare sia l’espresso che il lungo, e il tutto senza dover aspettare a lungo: grazie al semplice tocco e a soli 25 secondi, l’acqua raggiunge rapidamente la temperatura ideale per erogare il caffè. Inoltre, il serbatoio da 0,7 litri permette di preparare fino a 9 caffè senza la necessità di continuare a riempirlo. La Krups Inissia XN1005K presenta pulsanti programmabili per l’espresso e il lungo, consentendo di personalizzare il volume di erogazione in base alla grandezza della tazzina preferita.

Il design compatto e colorato della macchina da caffè la rende perfetta per qualsiasi ambiente, occupando pochissimo spazio. Con il suo aspetto moderno ed elegante, la Krups Inissia XN1005K si adatta armoniosamente a qualsiasi tipo di arredo e offre una gamma completa di colori per soddisfare tutti i gusti dei suoi utenti. La leggerezza e il manico ergonomico rendono anche il suo utilizzo comodo e pratico, garantendo un’esperienza del caffè davvero piacevole.

Approfitta dell’offerta | Krups Inissia XN1005K

La macchina da caffè a capsule Krups Inissia XN1005K in offerta da MediaWorld è un’opportunità imperdibile per gli appassionati del caffè che desiderano un’esperienza di caffè di alta qualità e conveniente direttamente a casa propria. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, come la funzione di risparmio energetico e la rapida preparazione di espresso e lungo, questa macchina si rivela un vero gioiello per gli amanti delle bevande aromatiche. Inoltre, il design compatto e colorato aggiunge un tocco di stile a qualsiasi ambiente. Approfitta di questa incredibile offerta su MediaWorld a soli 79€ e goditi il piacere di una tazza di caffè perfetto ogni volta. Clicca qui per approfittare dell’offerta e portare a casa la tua Krups Inissia XN1005K oggi stesso!

