Kenwood KMX750AR: impastatrice planetaria in offerta da MediaWorld

Tornano i grandi sconti da MediaWorld, questa volta parliamo dell’offerta sull’impastatrice planetaria Kenwood KMX750AR, scopriamola insieme

La Kenwood KMX750AR, attualmente in offerta presso MediaWorld, è un’eccellente scelta per gli appassionati di cucina che desiderano un mixer planetario di alta qualità. Con il suo design elegante e le sue caratteristiche innovative, questa impastatrice si distingue per la sua potenza e versatilità. Dotata di un motore potente da 1000 watt e di una capacità di 5 litri, la Kenwood KMX750AR può affrontare senza sforzo qualsiasi tipo di impasto, dalla pasta per pane al montare delle chiare a neve. Inoltre, offre una gamma di velocità regolabili e una funzione di impasto planetario che garantisce risultati uniformi e consistenti. Grazie all’ampia gamma di accessori inclusi, come il gancio per impastare, la frusta a filo e il gancio a foglia, questa impastatrice offre un’incredibile versatilità in cucina. Approfitta dell’offerta di MediaWorld per portare a casa la Kenwood KMX750AR e sperimentare nuove ricette con facilità e precisione.

Caratteristiche tecniche | Kenwood KMX750AR in offerta

La Kenwood KMX750AR è un’impastatrice planetaria che offre una serie di caratteristiche tecniche di alto livello. Con una potenza massima di 1000 W, questa impastatrice è in grado di gestire senza sforzo una varietà di impasti, dalla pasta per pane al montare delle chiare a neve. Il recipiente di miscelazione ha una capacità generosa di 5 litri, consentendo di lavorare con quantità significative di ingredienti. La Kenwood KMX750AR viene fornita con tre accessori inclusi: una frusta K, una frusta a filo e un gancio impastatore, offrendo una notevole versatilità nelle preparazioni culinarie. La presenza di funzioni come il movimento planetario assicura una miscelazione e un impasto uniformi, mentre la regolazione elettronica delle velocità di lavorazione consente un controllo preciso durante il processo.

Con il suo design solido e stabile, caratterizzato da piedini antiscivolo, la Kenwood KMX750AR garantisce stabilità e sicurezza durante l’uso. Il corpo motore ha un movimento basculante, facilitando il posizionamento e la rimozione del recipiente. Il dispositivo presenta anche una funzione di arresto automatico quando la testa viene alzata, aumentando ulteriormente la sicurezza. Il materiale del frullatore è in metallo, mentre la ciotola di miscelazione è realizzata in acciaio resistente. Con dimensioni compatte di 38,5 cm di larghezza, 35,5 cm di altezza e 24 cm di profondità, questa impastatrice si adatta facilmente ai diversi spazi di cucina. Il suo elegante colore rosso conferisce un tocco di stile alla tua cucina. Con un peso di 9,1 kg, la Kenwood KMX750AR è solida e robusta. Nel corredo di fornitura sono inclusi l’impastatrice planetaria stessa e i tre accessori: frusta K, frusta a filo e gancio impastatore.

Approfitta dell’offerta! | Kenwood KMX750AR in offerta

In conclusione, la Kenwood KMX750AR è un’impastatrice planetaria di alta qualità che offre prestazioni eccezionali in cucina. Con la sua potenza, capacità generosa e accessori inclusi, è in grado di soddisfare le esigenze di ogni appassionato di cucina. Inoltre, attualmente presso MediaWorld è disponibile uno sconto del 10% sul prezzo originale, che fa scendere il costo a soli 276,99€. Questa è un’opportunità da non perdere per portare a casa una macchina da cucina di prima classe a un prezzo vantaggioso. Non lasciarti sfuggire questa offerta e clicca qui per approfittarne oggi stesso!

