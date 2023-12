iPhone 15: OFFERTA LAMPO di Unieuro a 899€!

iPhone 15 è in super offerta a 899€ sul sito di Unieuro. Scopriamo tutti i dettagli di questo clamoroso sconto e il link per accedervi in questo articolo dedicato

L’iPhone 15 è una nuova pietra miliare nell’evoluzione degli smartphone Apple, offrendo caratteristiche all’avanguardia e un design innovativo. La funzionalità principale è la Dynamic Island, un display interattivo che fornisce notifiche e informazioni in tempo reale, permettendoti di rimanere sempre aggiornato senza aprire l’applicazione corrispondente. Che si tratti di chiamate in arrivo o aggiornamenti sullo stato del tuo volo, la Dynamic Island semplifica la tua vita quotidiana.

Il robusto design del telefono, realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, conferisce all’iPhone 15 una resistenza straordinaria agli schizzi, alle gocce e alla polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi vetro per smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto al suo predecessore, l’iPhone 14. iPhone 15 è oggi in offerta lampo sul sito di Unieuro.

Affrettatevi e sfruttate l’offerta lampo di Unieuro su iPhone 15

La fotocamera principale da 48MP del iPhone 15 offre immagini ad altissima risoluzione e dettagli incredibili. Il teleobiettivo 2x di qualità ottica facilita la composizione di inquadrature perfette, mentre la modalità Ritratti di nuova generazione cattura dettagli più nitidi e colori intensi, permettendoti di spostare la messa a fuoco anche dopo lo scatto. Alimentato dal potente chip A16 Bionic, l’iPhone 15 offre prestazioni ultraveloci e funzionalità avanzate, dalla fotografia computazionale alle transizioni fluide della Dynamic Island. L’offerta di Unieuro su iPhone 15 prevede un costo finale di 899€:

La connettività USB C semplifica la vita, permettendoti di utilizzare lo stesso cavo per caricare il Mac, l’iPad e persino l’Apple Watch o gli AirPods con il tuo iPhone 15. La sicurezza è una priorità con la funzione di SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, che può chiamare aiuto in caso di grave incidente d’auto. iPhone 15 è anche progettato pensando all’ambiente, con materiali riciclati e funzioni che proteggono la tua privacy. Accessibile a tutti, questo dispositivo è un passo avanti nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità.

