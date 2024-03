iPhone 15 in OFFERTA INCREDIBILE da MediaWorld!

Apple iPhone 15 è il protagonista dell’esclusiva offerta MediaWorld di oggi, scopriamo perché è uno dei migliori acquisti del 2023

L’iPhone 15 è l’ultimo modello di smartphone Apple, che rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai modelli precedenti. Si trova ora in offerta da MediaWorld a soli 799,00€ invece dei canonici 979,00€. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche più importanti.

Per acquistarlo seguite questo link.

Il potente chip A16 Bionic garantisce prestazioni ultraveloci e fluide, sia per le attività quotidiane che per le applicazioni più impegnative. La connettività USB C è un’altra novità importante, che rende più semplice la ricarica e il trasferimento di dati tra i dispositivi Apple.

Caratteristiche principali dell’iPhone 15 in offerta da MediaWorld

Dynamic Island: un display interattivo che fornisce notifiche e informazioni in tempo reale, senza che sia necessario aprire l’applicazione corrispondente. Ciò semplifica l’utilizzo quotidiano del telefono, permettendo di rimanere sempre aggiornati su ciò che accade.

un display interattivo che fornisce notifiche e informazioni in tempo reale, senza che sia necessario aprire l’applicazione corrispondente. Ciò semplifica l’utilizzo quotidiano del telefono, permettendo di rimanere sempre aggiornati su ciò che accade. Robustezza: il telefono è realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, che lo rende resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è inoltre più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone.

il telefono è realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, che lo rende resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è inoltre più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Display: il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto all’iPhone 14.

L’iPhone 15 è un telefono con una fotocamera di alta qualità, in grado di catturare immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa luminosità. Il teleobiettivo 2x consente di zoomare senza perdere la qualità dell’immagine, mentre la modalità Ritratti di nuova generazione offre un effetto bokeh più naturale e realistico.

Sicurezza

L’iPhone 15 è anche un telefono sicuro e sostenibile. La funzione di SOS emergenze via satellite consente di chiamare aiuto anche in assenza di rete cellulare, mentre il Rilevamento incidenti può rilevare un grave incidente d’auto e chiamare automaticamente i soccorsi.

