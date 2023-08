Questo è il momento giusto per acquistare iPhone 14 grazie al folle sconto di 180€ proposto sul sito ufficiale Mediaworld

Nell’ambito in costante evoluzione degli smartphone, Apple continua a essere un faro luminoso con il suo ultimo (ancora per poco) iPhone 14. Con l’avvento della beta pubblica di iOS 17, sono diverse le novità che il colosso di Cuperino sta introducendo. La fotocamera anteriore TrueDepth è stata notevolmente migliorata, consentendo scatti di gruppo più vivaci e dettagliati grazie all’autofocus e all’apertura del diaframma ottimizzati. Il punto forte dell’iPhone 14 è la sua potenza interna, basata sul chip A15 Bionic con GPU a 5 core. Questo garantisce prestazioni fluide anche nelle applicazioni più impegnative e nei giochi di realtà aumentata. Inoltre, il design hardware è stato rivisto per una migliore gestione termica, migliorando l’efficienza complessiva.

E se vi dicessimo che Mediaworld, in vista dei suoi sconti “Back To School” avesse deciso di proporlo a quasi 200€ in meno?

iPhone 14: quasi 200€ di sconto da Mediaworld!

Mediaworld offre infatti l’opportunità di portare a casa iPhone 14 nella versione da 128GB, disponibile in una vasta gamma di colorazioni, tra cui Mezzanotte, Galassia, Viola, (PRODUCT)RED, blu e giallo, il tutto a un prezzo straordinario di 849€ invece di 1029€. E non è tutto: con il pratico servizio iChange, se deciderai di acquistare un nuovo membro della famiglia iPhone 14, potrai portare il tuo usato in negozio e ricevere un extra-valutazione 60€ per la tua permuta.

iPhone 14 rappresenta un autentico strumento di lavoro a 360 gradi. Con la potenza del chip A15 Bionic e il sistema operativo made in Apple, consente di gestire attività complesse, dall’utilizzo di applicazioni semplici alle sfide lavorative più impegnative. La personalizzazione avanzata, la fotocamera di alta qualità e l’integrazione con altri dispositivi Apple lo trasformano in un compagno indispensabile per affrontare le sfide di tutti i giorni.

Quella di Mediaworld è sicuramente un’offerta da non perdere, specialmente se foste interessati a questo modello in particolare, anche perché non manca poi tanto all’annuncio del successore. Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per rimanere sempre aggiornati sul mondo tech, videoludico e molto altro!