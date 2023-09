iPhone 14 crolla di 200€ grazie a questo sconto!

Su Unieuro è disponibile uno sconto pazzesco che vi farà portare a casa iPhone 14 a un prezzo clamoroso

Con l’attuale sconto di 200 euro disponibile sul sito di Unieuro, l’iPhone 14 di Apple diventa ancora più allettante per gli amanti della tecnologia. Questo smartphone rappresenta una delle ultime evoluzioni dell’ecosistema Apple, e offre un’esperienza utente di prim’ordine grazie alle nuove caratteristiche introdotte con la beta pubblica di iOS 17. Una delle principali migliorie si trova nella fotocamera anteriore TrueDepth, che vanta un notevole upgrade consentendo scatti di gruppo più vivaci e dettagliati grazie all’autofocus e all’apertura del diaframma ottimizzati. Tuttavia, il vero punto di forza dell’iPhone 14 risiede nella sua potenza interna, sostenuta dal potente chip A15 Bionic con GPU a 5 core. Ciò garantisce prestazioni fluide anche nelle applicazioni più esigenti e nei giochi di realtà aumentata. Inoltre, il design hardware è stato rivisto per una migliore gestione termica, contribuendo a migliorare l’efficienza complessiva di questo straordinario dispositivo.

Benché non abbia sicuramente bisogno di presentazioni, il design di questo smartphone è elegante e resistente, con una costruzione in alluminio e vetro che lo rende impermeabile fino a 6 metri, proteggendolo da polvere, spruzzi d’acqua e immersioni accidentali. L’iPhone 14 è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 12 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, consentendo scatti di alta qualità e video in 4K a 60fps. La fotocamera anteriore da 12 MP offre una nitidezza eccezionale per le tue selfie e le videochiamate. Le prestazioni sono gestite dal processore A15 Bionic con 6 core, garantendo una fluidità impeccabile in qualsiasi situazione. Con una memoria interna di 128 GB, avrete spazio sufficiente per tutte le vostre app, foto e video. Questo iPhone 14 supporta anche la ricarica wireless e offre una gamma completa di funzionalità, compreso il supporto VoLTE, NFC e una serie di sensori avanzati, come il riconoscimento del volto e il giroscopio. Con un display OLED da 6.1 pollici e una luminosità massima di 800 cd/m², il tuo mondo digitale prende vita con colori vibranti e dettagli nitidi. Connettività avanzata, software di qualità e un design resistente fanno dell’iPhone 14 una scelta eccezionale per gli utenti alla ricerca di un dispositivo di alto livello.

Su Unieuro potrete farlo vostro all’ottimo prezzo di € 829,00 al posto dei classici € 1.029,00, con uno sconto di ben € 200!

L’offerta proposta da Unieuro è senza dubbio un’opportunità imperdibile, soprattutto se siete appassionati di questo specifico modello. Inoltre, considerando che l’annuncio del suo successore è imminente, è il momento perfetto per cogliere questa occasione. Continuate a seguirci sulle nostre pagine per rimanere costantemente informati su tutte le ultime novità nel mondo della tecnologia, dei videogiochi e molto altro ancora!