iPad 9 Gen: in offerta bomba da Unieuro

Apple iPad 9 Gen è il protagonista dell’esclusiva offerta Unieuro di oggi, scopriamo perché ha ancora molto da dire nel 2023

Potente. Semplice da usare. Versatile. Questo tablet è progettato per fare tutto quello che ti piace. Con questo iPad lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi. Ed è incredibile anche nel prezzo. Apple iPad (9ª gen.) da 10.2 pollici, con Wi-Fi, da 64 GB e di colore Grigio siderale. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte, ed il prodotto sarà acquistabile sia online (tramite il sito di Unieuro) che in un qualsiasi punto vendita. Scopriamo insieme perché potrebbe fare proprio al caso tuo.

iPad 9 Gen: caratteristiche principali del tablet in offerta da Unieuro

Il chip A13 Bionic dà una spinta in più alla CPU e alla grafica, e ha un Neural Engine ancora più potente. E con una batteria che dura tutto il giorno puoi creare, lavorare e giocare senza restare a secco. Le videochiamate sono più coinvolgenti grazie alla fotocamera frontale da 12MP con ultra‑grandangolo e Inquadratura automatica. La fotocamera posteriore da 8MP scatta foto e video brillanti e nitidissimi. La funzione “Inquadratura automatica” ti tiene sempre al centro della scena.

Conclusioni

Considerando l’ancora longevo supporto della casa madre, le prestazioni da top di gamma e il design elegante non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo iPad 9 Gen, attualmente in offerta da Unieuro a 359,00€ (-18%) al seguente link. Vi ricordiamo inoltre che le offerte sono valide fino a esaurimento scorte.

Dunque cosa ne pensate di questo ancora interessante tablet by Apple? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!