In arrivo le super offerte del Black Friday sui prodotti di EcoFlow

EcoFlow dà il via alle offerte del Black Friday, con significativi risparmi su soluzioni energetiche di alta qualità e lifestyle eco-friendly

Il leader del settore, EcoFlow, ha lanciato oggi le offerte del Black Friday, consentendo agli utenti di risparmiare fino a 1100 euro su soluzioni energetiche di punta. Queste includono centrali elettriche portatili, pannelli solari e tanto altro ancora.

Per usufruire delle offerte del Black Friday di EcoFlow, gli utenti possono visitare il sito web ufficiale di EcoFlow o fare acquisti su Amazon. Avanzate tecnologie offerte da EcoFlow, tra cui la batteria LFP ad alta tecnologia per sistemi elettrici e il sistema di gestione della batteria EcoFlow e le tecnologie X-Boost e X-Stream. Così i clienti possono beneficiare di soluzioni energetiche sicure, affidabili, potenti e intelligenti a prezzi altamente competitivi.

Le offerte dei prodotti EcoFlow per il Black Friday

Tra i prodotti in offerta, spiccano il RIVER 2 e RIVER 2 Pro. Il RIVER 2, leggero con soli 3,5 kg e capacità di 256Wh, è ideale per attività all’aperto. Grazie alla tecnologia X-Stream di EcoFlow, può essere ricaricato completamente in soli 60 minuti. Inoltre, con le celle della batteria LFP, offre una durata di 10 anni con 3.000 cicli. I dispositivi RIVER 2 e RIVER 2 Pro sono ora disponibili a prezzi scontatissimi.

Altri sconti EcoFlow

Inoltre, c’è un significativo sconto per il DELTA 2 durante il Black Friday, con un prezzo che scende da 1.049 a 899 euro. Il DELTA 2 non è solo una batteria, ma funge da fonte di alimentazione per l’ambiente domestico. Offrendo energia immagazzinata portatile ovunque. Con una capacità di 1 kWh, è in grado di alimentare dispositivi essenziali come: frigoriferi, telefoni e persino piastre elettriche per periodi prolungati. Rendendolo ideale come riserva energetica per la casa, camper o attività all’aperto.

Centrale Elettrica Portatile EcoFlow DELTA 2 con capacità espandibile da 1 a 3 kWh, batteria LFP, ricarica rapida, generatore solare per alimentazione domestica di emergenza, campeggio e camper 【Capacità espandibile da 1 a 3 kWh】Con la centrale elettrica portatile standalone che offre una capacità di 1 kWh, puoi aggiungere batterie supplementari per raggiungere fino a 3 kWh. Ideale per il campeggio, il camper e la vita off-grid.

