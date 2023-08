Immortals of Aveum: offerta sul preordine da Kinguin!

“Risparmi oggi, spari domani”: il first-person shooter in salsa fantasy di Immortals of Aveum è in offerta su Kinguin… con largo anticipo!

Anche per gli standard da carrozzone dell’industria videoludica contemporanea, Immortals of Aveum riesce a distinguersi quanto basta da guadagnarsi un posto tra i nostri highlights settimanali targati Kinguin: il preordine del gioco, infatti, è già soggetto a una gustosa offerta. Di “everwar”, o Sempiguerra nella traduzione italiana, non dovrete combattere nulla sul prezzo: la vostra sola preoccupazione, su Xbox Series X/S (formato interessato per questo sconto), sarà quella di salvare il regno di Lucium. Se volete un’idea di ciò che vi aspetta, guardate pure il trailer di presentazione qui sotto. Ricordate solo di attivare i sottotitoli: il testo è in italiano, ma i dialoghi udibili no!

L’offerta di Kinguin in anticipo: il preordine di Immortals of Aveum costa meno!

Parlare è facile; fornire numeri concreti un po’ meno, giusto? Ormai dovreste conoscerci: bando ai convenevoli, perché la percentuale di sconto si aggira sul 10%. Di solito i numeri tendono ad essere più alti, ma contando che si parla di un gioco il cui day one non arriverà prima di martedì prossimo (22 agosto, smentendo il trailer qui sopra) si tratta di un vero e proprio scatto alla partenza. Questo vuol dire che, se vi affrettate, il gioco sarà vostro per 53,98 euro. Ma appunto, vi conviene approfittarne quanto prima: gli sconti del pinguino imperatore, infatti, tendono a fluttuare col tempo, motivo per il quale il nostro articolo potrebbe invecchiare nell’arco delle ore a seguire. La scelta spetta soltanto a voi!x

