iMac 24″ di Apple in offerta su Unieuro

Unieuro S.p.A (qui per maggiori info) è una delle più importanti aziende italiane volta alla vendita di elettronica ed elettrodomestici. In Italia è presente con tantissimi punti vendita sparsi per tutto il Paese. Infatti, Unieuro è la prima per numero di negozi (parliamo di ben oltre 500 locali commerciali sul territorio). In questo articolo andremo a mostravi nel dettaglio una delle tantissime offerte disponibili questo mese su Unieuro. Parliamo dell’iMac 24″ di Apple, con display Retina 4.5K, Chip M1 con GPU 8-core, 256GB SSD di colore Blu, anno 2021. L’offerta sarà valida ancora per pochi giorni. Per usufruire di questo sconto, il prodotto sarà acquistabile soltanto online (tramite il sito di Unieuro).

Dettagli sulla nuova offerta targata Unieuro: Apple iMac 24″ con display Retina 4.5K

Ispirato al meglio di Apple, rivoluzionato dal chip M1. Si fa notare ovunque e si adatta perfettamente al tuo mondo. Una linea incredibile. Con un design sorprendente in sette splendidi colori, iMac sa trasformare ogni spazio. È spesso solo 11,5 mm e pesa meno di 4,5 kg. Display Retina 4.5K da 24″, oltre un miliardo di colori e tecnologia True Tone per una luminosità più naturale. Dai film alle foto, tutto quello che guardi è nitido e definito, e i colori sono più brillanti che mai. Caratteristiche:

Videocamera FaceTime HD a 1080p – con il doppio della risoluzione e la potenza del chip M1, fare una buona impressione è facilissimo, anche in videocall

con il doppio della risoluzione e la potenza del chip M1, fare una buona impressione è facilissimo, anche in videocall Tre microfoni di qualità professionale – Chi ti ascolta sentirà le tue parole, ma non quello che succede intorno a te

Chi ti ascolta sentirà le tue parole, ma non quello che succede intorno a te Audio a sei altoparlanti – Il sistema audio riempie qualsiasi stanza con un suono incredibilmente

Apple iMac, da 24 pollici, con display Retina 4.5K, Chip M1 con GPU 8-core, 256GB SSD, di colore Blu è in offerta da Unieuro. Potrete acquistare quest’articolo con uno sconto del 12%, al prezzo di euro 1499,00 invece che euro 1719,00.Per maggiori info sul prodotto e per l’acquisto vai al seguente link.

