Il Signore degli Anelli: Gollum preordine versione PC in sconto su Instant Gaming

Il preordine per la versione PC de Il Signore degli Anelli: Gollum è ora in sconto sul sito di Instant Gaming

Come rivelato negli scorsi mesi, l’ultimo atteso titolo sviluppato da Daedalic Entertainment e pubblicato da Nacon è ormai in dirittura d’arrivo il prossimo 25 maggio per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Microsoft Windows (è prevista anche una versione per Nintendo Switch, la quale arriverà però più avanti). In queste ore, proprio il preordine della versione per PC de Il Signore degli Anelli: Gollum è disponibile con uno sconto decisamente interessante sul sito di Instant Gaming.

Sconto su Instant Gaming per il preordine de Il Signore degli Anelli: Gollum in versione PC

Per la gioia degli utenti PC appassionati dell’intramontabile universo fantastico creato dalla mente di J. R. R. Tolkien, oggi vi segnaliamo che sul sito di Instant Gaming è disponibile un’allettante sconto del 42% sul preordine de Il Signore degli Anelli: Gollum. Per la precisione, quella attualmente scontata è l’edizione digitale standard europea per Microsoft Windows del gioco, in arrivo ormai tra poco più di una settimana, e del quale a questo link potete trovare i requisiti richiesti per farlo girare.

Se siete interessati ad approfittare di questa interessante offerta vi basterà cliccare sul link corrispondete che trovate qua sotto per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare il preorder. Infine, come riportato anche dalla pagina stessa del sito, se il prezzo del gioco dovesse calare prima dell’uscita, vi verrà rimborsata la differenza.

