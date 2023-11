Il miglior regalo per questo Natale? Scegli i “Must Have” di Braun

Natale si avvicina e non c’è niente di meglio di un regalo targato Braun, con tantissimi prodotti in offerta per lui e per lei da non farsi scappare

Arrivano le feste, e non c’è niente di meglio che passare il Natale con i propri cari e con le persone a cui si vuol bene. E allora perché non renderle felici? Come? Con i “Must have” targati Braun. Tantissimi prodotti, in offerta per la rasatura e la regolazione della barba per lui, ma anche per la cura del corpo per lei. Andiamo a conoscere nei dettagli queste fantastiche idee regalo.

I prodotti targati Braun “per lui” in offerta

Il rasoio Series 9 Pro+ di Braun rappresenta l’apice dell’efficienza nella gamma di prodotti dedicati alla rasatura, offrendo un’esperienza confortevole. Un elemento distintivo è il sistema di rasatura 2in1 composto dal rasoio Series 9 Pro+ e dalla testina ProComfort, che prepara la pelle per una rasatura più profonda. Riducendo il numero di passate (confrontato con la sola rasatura Series 9 PRO+) e garantendo il massimo comfort cutaneo.

La testina radente Braun, con i suoi 5 elementi sincronizzati, offre una rasatura profonda e delicata. Il rifinitore Pro assicura massima precisione, tagliando anche i peli più lunghi. La custodia PowerCase garantisce una ricarica potente e fino a sei settimane di rasatura, rendendo il rasoio ideale anche in viaggio. Infine, la potente batteria Li-Ion offre 60 minuti di autonomia, con LED Pro Display e certificazione waterproof. La Stazione SmartCare 6-in-1 pulisce, asciuga e ricarica il rasoio per un utilizzo sempre come nuovo ogni giorno.

Il nuovo regola-barba Braun BT9

Presenta la lama ProBlade, che, con un angolo di rasatura di 48° (rispetto al tradizionale 66°), risulta il 35% più affilata per un taglio più rapido. La ProBlade riduce gli spostamenti dei peli, aumentando il comfort sulla pelle. Le testine intercambiabili ProCountour e ProDetails garantiscono maggiore precisione e controllo. Inoltre, la tecnologia AutoSense assicura uniformità di taglio su qualsiasi tipo di barba. I nuovi cuscinetti a sfera riducono l’attrito della lama, minimizzando il calore e aumentando la durata del dispositivo. Il BT9 offre un’autonomia eccezionale di 180 minuti con una sola ricarica. Nel pacchetto sono inclusi accessori come pettini per sfumature di barba e capelli, righello curvo per contorni precisi e base di ricarica, con 5 anni di garanzia.

I prodotti targati Braun “per lui” in offerta: ALL-IN-ONE 7 e Body Groomer 5

Il nuovo rifinitore Braun All-In-One 7 presenta la lama ProBlade, con un angolo di rasatura di 48° per un taglio preciso e confortevole. La tecnologia AutoSense regola automaticamente la potenza di taglio in base alla densità della barba. Il dispositivo offre fino a 17 accessori per vari stili, tra cui sfumature per barba e capelli, rifinitura dettagliata e regolazione dei peli di sopracciglia, orecchie, naso e corpo. La lama ProBlade garantisce risultati eccezionali anche nelle zone più difficili.

Il nuovo rasoio per il corpo Body Groomer 5 presenta la testina Foil per una rasatura delicata, particolarmente adatta alle zone sensibili. Le prestazioni di taglio sono accompagnate da una maggiore durata di utilizzo, fino a 100 minuti prima della ricarica, riducendo la frequenza delle ricariche e il consumo energetico.

Nuovo Series XT5

Il nuovo rifinitore Series XT5 di Braun offre una precisione senza sforzo con la lama 4D, caratterizzata da una zona di taglio 2 volte più grande e fori più ampi, garantendo una migliore presa sui peli. La nuova lama assicura una rasatura efficace e precisa. Disponibile con una stazione di ricarica e una pratica pouch porta accessori.

Braun Series X XT5100 - Strumento tutto in uno con 5 accessori, rasoio elettrico per barba e corpo, impermeabile (XT5 nero argento) Facile, veloce e confortevole – grazie al 4D-Blade – L'innovativo 4D-Blade ha due zone di rasatura centrali e due rifinitori laterali. Il pettine SkinGuard protegge la pelle dalla lama, per una rasatura confortevole che è abbastanza vicina da avere un bell'aspetto pur rimanendo delicato sulla pelle.

I prodotti targati Braun “per lei” in offerta

Il Silk Expert Pro 5 di Braun è un epilatore a luce pulsata progettato per la rimozione permanente dei peli visibili, noto per la sua rapidità, efficienza e delicatezza sulla pelle. Il sensore Skin Pro 2.0 monitora costantemente il tono della pelle, adattando l’intensità della luce all’incarnato per garantire massima sicurezza. Le due modalità di utilizzo, veloce e di precisione, consentono una personalizzazione del trattamento in base all’area da trattare.

La modalità veloce è ideale per zone estese come gambe e braccia, emettendo flash continui durante lo scorrimento sulla pelle senza dover rilasciare il pulsante. Braun Silk Expert Pro 5 promette fino a un anno di pelle liscia, con risultati visibili in soli 3 settimane. Inoltre, grazie a una testina di precisione aggiuntiva, è possibile trattare con precisione anche zone di dimensioni ridotte o difficili da raggiungere, come il labbro superiore, le ascelle o la zona bikini.

SILK-ÉPIL 9 FLEX

Il Silk-épil 9 Flex di Braun è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile, in grado di adattarsi alle curve del corpo e raggiungere anche le zone più difficili. La testina utilizza la tecnologia MicroGrip per una maggiore precisione, catturando peli fino a 0,5 mm e garantendo una pelle liscia per un massimo di 4 settimane. Gli accessori inclusi consentono una routine completa di esfoliazione ed epilazione sia per il viso che per il corpo.

Il sistema FaceSpa, con spazzola di pulizia, spugnetta di bellezza e spazzola esfoliante per il corpo, prepara la pelle prima dell’epilazione. L’impugnatura ergonomica con presa antiscivolo rende comodo l’uso sotto la doccia. Braun Silk-épil 9 Flex è pratico da utilizzare nel comfort di casa, anche sotto la doccia.

