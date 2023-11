Il Black Friday all’insegna della pulizia con Tineco: tantissime offerte su tutti i prodotti

Il Black Friday si avvicina e Tineco ha preparato tantissime offerte imperdibili sui prodotti per la pulizia. Dal 17 al 27 novembre, l’azienda propone forti sconti per le sue linee di lavapavimenti e aspirapolvere

Tra i tanti prodotti Tineco in offerta per il Black Friday troviamo il FLOOR ONE S5, il FLOOR ONE S7 Pro e il FLOOR ONE S3. Ed ancora il PURE ONE STATION PET e il PURE ONE X PET. Offrendo soluzioni avanzate per una pulizia completa in ogni casa. Nel periodo 2020-2023, Tineco ha venduto oltre 12 milioni di unità in tutto il mondo, posizionando le sue linee di lavapavimenti tra le più vendute su Amazon per diversi anni consecutivi.

Black Friday: dettagli sulle offerte dei prodotti Tineco

Il Tineco FLOOR ONE S5 offre una pulizia rapida ed efficace in un unico passaggio. Dotato della tecnologia intelligente del sensore iLoop, facilita la pulizia rilevando polvere e sporco umido o secco. Mantenendo sotto controllo l’intero processo. La spazzola esclusiva consente una pulizia ottimale senza striature, raggiungendo aree difficili. Con ampi contenitori, offre la possibilità di pulire più aree contemporaneamente. Prezzo originale di 519,00 euro in offerta Black Friday a soli 339,00 euro (35% di sconto).

Il FLOOR ONE S7 PRO offre un processo di pulizia altamente efficiente per i pavimenti duri, aspirando e lavando contemporaneamente in un solo passaggio. Il sistema MHCBS garantisce una pulizia eccezionale, riducendo il tempo di asciugatura. La tecnologia di autopulizia previene la formazione di muffe e batteri nell’apparecchio. Prezzo originale di 799,00 euro in offerta Black Friday a soli 639,00 euro (20% di sconto).

FLOOR ONE S3 è una soluzione di alta qualità per piastrelle, laminato, marmo e legno duro. Dotato della tecnologia iLoop, regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua per una pulizia ottimale. Con un’autonomia fino a 35 minuti, offre una funzione di autopulizia automatica e supporto vocale tramite un’app. Prezzo originale di 409,00 euro in Offerta Black Friday a soli 269,00 euro (34% di sconto).

PURE ONE Station Pet e PURE ONE X Pet

L’aspirapolvere cordless con OmniHub multifunzione 4 in 1 PURE ONE Station Pet offre numerose funzioni per una casa pulita. Con un sistema di filtraggio HEPA a 5 stadi e una capacità del cestino della polvere di 3 litri, garantisce un’aria più fresca e sana. La tecnologia ZeroTangle evita grovigli di peli e il sensore iLoop regola automaticamente la potenza di aspirazione. Prezzo originale di 799,00 euro in Offerta Black Friday a soli 679,00 euro (15% di sconto).

Il PURE ONE X Pet, dotato della tecnologia ZeroTangle, riduce i grovigli di capelli del 99%. Offre una durata della batteria fino a 45 minuti e la tecnologia iLoop Smart Sensor regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di sporco. Prezzo originale di 299,00 euro in Offerta Black Friday a soli 179,00 euro (40% di sconto).

