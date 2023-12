Idee regalo da mettere sotto l’albero di Natale: le proposte di JBL

In quest’articolo vi mostreremo alcune delle migliori idee regalo da mettere sotto l’albero di Natale, con le proposte di JBL

Per gli amanti della musica, da ascoltare in cuffia o con gli auricolari wireless che regalano suoni cristallini, l’azienda JBL offre una varietà armoniosa di prodotti audio. Prodotti perfetti sia per creare la colonna sonora ideale per le festività che per regalare momenti di puro piacere musicale. Questo Natale, regalate il dono della musica con stile, trasformando ogni melodia in un ricordo indelebile.

Dettagli sulle idee regalo JBL per il Natale

JBL Soundgear Sense: i JBL Soundgear Sense sono gli innovativi auricolari open-ear di JBL, dotati della tecnologia JBL OpenSound con conduzione d’aria che trasforma l’esperienza d’ascolto. Grazie ai driver da 16,2 mm, offrono un’alta qualità sonora consentendo al contempo di rimanere connessi all’ambiente circostante. Il loro design unico riduce la dispersione del suono e garantisce la privacy.

Con una vestibilità sicura e rilassata, sono ideali per attività all’aperto, l’uso in ufficio o l’esplorazione della città. I quattro microfoni integrati assicurano una qualità di chiamata ottima in qualsiasi ambiente, mentre il grado di protezione IP54 li rende resistenti a sudore, polvere e pioggia. I JBL Soundgear Sense sono disponibili su jblstore.it al prezzo di €149,99.

JBL Live Pro 2: gli auricolari in-ear True Wireless JBL Live Pro 2, con driver da 11 mm, presentano un design “stick-closed” con inserti ovali per una migliore cancellazione del rumore e una qualità audio ottimale. Perfetti per ascoltare musica durante una corsa in spiaggia, sulla sdraio o a bordo piscina, grazie alla tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient.

La gestione a mani libere e l’app JBL Headphones dedicata offrono un facile accesso agli assistenti vocali preferiti. Certificati IPX5, sono resistenti all’acqua e ideali per l’ascolto in riva al mare. I sei microfoni incorporati isolano il rumore e il vento, garantendo una qualità di chiamata superiore. La batteria offre fino a 40 ore di riproduzione. Gli auricolari JBL Live PRO 2 sono disponibili su jblstore.it al prezzo di €149,99.

JBL Clip 4 Eco

Il nuovo JBL Clip 4 Eco, con un design innovativo ed ecologico, offre potenti prestazioni di JBL Pro Sound e 10 ore di riproduzione. La clip a moschettone integrata consente di agganciarlo ovunque. Rendendolo anche un accessorio perfetto per completare il proprio outfit, con un occhio di riguardo per chi è attento all’ambiente. La struttura realizzata con il 90% di plastica riciclata e il 100% di tessuto riciclato per il rivestimento lo rendono uno speaker sostenibile ideale per coloro che tengono all’ambiente. Lo speaker JBL Clip 4 Eco è disponibile su jblstore.it al prezzo di €64,99.

