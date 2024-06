Huawei Summer Black Friday | Sconti e offerte imperdibili per l’acquisto dei migliori prodotti Huawei

Summer Black Friday Huawei: rendi la tua estate ancora più speciale. Fino al 15 luglio, il Huawei Store offre sconti e offerte su una vasta gamma di prodotti di tutte le categorie

Sole, mare, viaggi: l’estate è finalmente arrivata, portando con sé un senso di libertà. Che tu sia appassionato di fotografia, musica o gaming, fino al 15 luglio su Huawei Store puoi trovare sconti fino al 50% su wearable, smartphone, auricolari, pc e tablet. Non perdere l’occasione di acquistare i migliori dispositivi a prezzi scontati.

Le Offerte del Summer Black Friday di Huawei

Con l’estate arriva la possibilità di allenarsi all’aperto, rendendo il fitness ancora più piacevole. Huawei offre una gamma di dispositivi wearable in promozione, dotati di numerose funzionalità per monitorare i parametri vitali e analizzare le prestazioni sportive. Il loro design elegante li rende perfetti per ogni occasione, dall’allenamento agli eventi più raffinati. Utilizzando il codice coupon AESTATE10 valido fino al 15 luglio, è possibile ottenere uno sconto del 10%.

HUAWEI WATCH FIT 3 : disponibile a 159,00€ per la versione in Fluoroelastomero e Nylon, e a 179,00€ per la versione in pelle. Con HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio.

: disponibile a 159,00€ per la versione in Fluoroelastomero e Nylon, e a 179,00€ per la versione in pelle. Con HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio. HUAWEI WATCH GT 4 (46mm, Black) e HUAWEI WATCH GT 4 (41mm, White): disponibili a 199,00€ (invece di 249,90€) con HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio. Con lo sconto del 10%, il prezzo finale è 179,10€.

(46mm, Black) e HUAWEI WATCH GT 4 (41mm, White): disponibili a 199,00€ (invece di 249,90€) con HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio. Con lo sconto del 10%, il prezzo finale è 179,10€. HUAWEI WATCH GT 3 Pro (46mm, Gray Leather): disponibile a 199€ (invece di 369,90€). Con lo sconto del 10%, il prezzo finale è 179,10€.

Huawei Watch Fit 3, Display AMOLED da 1.82", Design ultra-sottile, Monitoraggio completo del fitness, Monitoraggio salute 24h, Compatibilità con iOS e Android, Chiamate Bluetooth, Nero Display AMOLED da 1.82", 1500 nits di luminosità massima, risoluzione 347 PPI; Le cornici ultra sottili, l’elevato rapporto schermo-corpo del 77.4%, la frequenza di aggiornamento di 60 Hz e la luminosità automatica lo rendono perfetto per la vita di tutti i giorni

Per chi ama catturare ricordi con una luce perfetta, Huawei consiglia il nuovo HUAWEI Pura 70 Ultra. Disponibile a 1.499€ (colorazione Black) con HUAWEI FreeBuds Pro 3 in omaggio. Utilizzando il coupon APURA70GT3, si può ottenere anche un HUAWEI WATCH GT 3 gratuito. Basta selezionare HUAWEI Pura 70 Ultra su Huawei Store e aggiungere HUAWEI WATCH GT 3 al carrello, quindi inserire il codice APURA70GT3 al checkout.

HUAWEI Pura 70 Ultra Smartphone, 16GB+ 512GB, Fotocamera Ultra Lighting popout, istantanee ultra veloci, Vetro Kunlun super resistente, SuperCharge da 100 W, Batteria da 5200 mAh, Black FOTOCAMERA ULTRA LIGHTING POPOUT: La fotocamera Ultra Lighting popout presenta una struttura massiccia e retrattile, un sensore enorme da ben 1 pollice che cattura la luce, un’apertura F1.6 e da un sensore shift, per aprirti alle nuove frontiere della fotografia. La struttura della fotocamera può resistere fino a 300,0002 retrazioni ed è impermeabile fino a 2 metri, grazie alle sue capacità IP68.

Pc e Tablet per Lavorare in Mobilità

I modelli di pc e tablet in promozione sono ideali per lavorare in movimento o da casa con la massima produttività.

HUAWEI MatePad 11.5”S Professional Edition : disponibile a 499€, include HUAWEI Detachable Keyboard (valore 149€) e HUAWEI M-Pencil 3a generazione in omaggio. Utilizzando il coupon AMEDIAMP30, si ottiene uno sconto di 30€.

: disponibile a 499€, include HUAWEI Detachable Keyboard (valore 149€) e HUAWEI M-Pencil 3a generazione in omaggio. Utilizzando il coupon AMEDIAMP30, si ottiene uno sconto di 30€. HUAWEI MatePad 11.5 (6GB+128GB) : disponibile a 269€ (invece di 299,90€) con HUAWEI Smart Keyboard in omaggio. Utilizzando il coupon AESTATE10, il prezzo finale è 242,10€.

: disponibile a 269€ (invece di 299,90€) con HUAWEI Smart Keyboard in omaggio. Utilizzando il coupon AESTATE10, il prezzo finale è 242,10€. HUAWEI MateBook D 14 2023 (16GB+512GB): in offerta a 649€ (invece di 799,90€). Con lo sconto del 10% (codice AESTATE10), il prezzo finale è 584,10€.

Per chi ama la musica, lo sport e i viaggi, Huawei propone la promozione su HUAWEI FreeClip. Disponibili a 179€ (invece di 199,90€) con HUAWEI Band 8 in omaggio. Utilizzando il coupon AESTATE10, il prezzo finale è 161,10€.

(in offerta su amazon.it) HUAWEI FreeClip, Design innovativo con clip per un comfort senza pari, Ascolta con open-ear, Cancellazione del rumore AI per chiamate, Batteria lunga durata, Android & iOS, Italia, Purple 【Design innovativo con clip per un comfort senza pari】Un design sferico minimalista dona agli auricolari un aspetto elegante, mentre un design ergonomico li rende comodi e leggeri come una piuma. Ogni auricolare pesa solo 5,6 g. Gli auricolari sono intercambiabili, con canali audio sinistro-destro autoadattivi, il che significa che puoi indossare entrambi gli auricolari su entrambe le orecchie.

Summer Black Friday di Huawei: fino al 15 luglio, su Huawei Store è disponibile un’ulteriore selezione di prodotti in quantità limitata

HUAWEI MateBook D 16 2024 (8GB+512GB): disponibile a 599€ (invece di 799,90€). Utilizzando il coupon AESTATE51, si ottiene uno sconto di 50€ per un prezzo finale di 549€.

(8GB+512GB): disponibile a 599€ (invece di 799,90€). Utilizzando il coupon AESTATE51, si ottiene uno sconto di 50€ per un prezzo finale di 549€. HUAWEI WATCH 4 Pro Brown : disponibile a 499€ (invece di 549,90€) con HUAWEI FreeBuds 5i in omaggio. Utilizzando il coupon AESTATE70, il prezzo finale è 429€.

: disponibile a 499€ (invece di 549,90€) con HUAWEI FreeBuds 5i in omaggio. Utilizzando il coupon AESTATE70, il prezzo finale è 429€. HUAWEI WATCH GT 3 Pro (46mm, Light Titanium): disponibile a 279€ (invece di 429,90€).

(46mm, Light Titanium): disponibile a 279€ (invece di 429,90€). HUAWEI MatePad 11 2023 (8GB+128GB, Graphite Black): disponibile a 329€ (invece di 429,90€). Utilizzando il coupon AESTATE51, il prezzo finale è 279€.

(in offerta su amazon.it) HUAWEI MateBook D 16,16GB+512GB Win11,leggero di 1,68 kg,Processore Intel®Core™ serie H,Display FullView da 16 pollici,SuperCharge,batteria ad alta capacità,SuperHub Sottile e ottimo per gli spostamenti: I tuoi occhi non mentono; Questo laptop ha uno schermo da 16 pollici, ma pesa solo quanto un modello standard da 15 pollici, con un corpo leggero di 1,68 kg - rendendolo sufficientemente portatile per ogni riunione, viaggio di lavoro o per ogni altra occasione, come un caffè

E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte targate Huawei? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).