Huawei Back to School: riparti alla grande con le nostre offerte

Parte oggi la campagna di promozioni legate al Back to School di Huawei, con moltissime offerte per ricominciare con il pieno di tecnologia a lavoro, nello studio, nello sport e nell’intrattenimento domestico

Da sempre l’ultima settimana di agosto coincide per molti con il rientro in città e con la fine delle ferie. Tempo, perciò, di iniziare a pensare a come ripartire alla grande con la routine quotidiana al meglio. Quale miglior modo di ripartire se non con il top della tecnologia per il lavoro, lo studio, lo sport e l’intrattenimento?

Ecco che per iniziare nel migliore dei modi, Huawei ha messo a punto una serie di iniziative e promozioni per tutti coloro che desiderano acquistare nuovi strumenti per affrontare il ritorno a scuola e in ufficio, passando per la palestra e le abitudini quotidiane con il supporto della tecnologia.

Molti i prodotti disponibili su Huawei Store con uno sconto valido sull’acquisto, tra questi ci sono tablet, PC, smartphone, monitor, wearable e device audio, per rinnovare tutta la gamma tecnologica dell’ufficio, di casa o personale e affrontare il rientro nel migliore dei modi. Non solo: Huawei mette a disposizione dei propri utenti diverse promozioni anche per l’acquisto di alcuni tra i nuovi arrivati, offrendo così la possibilità di ampliare il proprio parco prodotti tech includendo device ancora più nuovi.

Per chi non resiste alle ultime novità, infatti, anche su HUAWEI MateView SE, HUAWEI Mate Xs 2, per l’ultima volta disponibile fino al 31 agosto con uno sconto esclusivo di 100 euro ora in preordine su Huawei Store lasciando 10 euro di acconto, e HUAWEI MateBook 16s (versione i9 16 da 1 TB).

Per ripartire alla grande con il lavoro, lo studio e l’intrattenimento domestico

Laptop, monitor, ma anche tablet: sono questi gli strumenti tecnologici che non possono mancare quando si tratta di gestire al meglio l’ufficio e l’intrattenimento domestico. Da oggi e fino al 15 settembre sono disponibili tanti personal computer portatili in offerta. Tra questi il nuovissimo HUAWEI MateBook 16s (versione i9 16GB + 1T) è disponibile a 1.899 euro con incluso il monitor MateView(no wireless) del valore di 649.90 euro.

Disponibili con uno sconto sul prezzo di listino e con la possibilità di ottenere Bluetooth Mouse II, aggiungendo soli 9,90 euro e i nuovi e coloratissimi auricolari FreeBuds SE aggiungendo 34,9 euro, anche MateBook 16 (nella versione R5 da 16 GB + 512 GB) acquistabile a 799,99 euro e MateBook D15 (nella versione i5 da 8 GB + 256 GB) a 529,99 euro.

La famiglia MateView

Per costruire il proprio home office all’insegna dell’efficienza, ma anche per dotarsi della migliore tecnologia per l’intrattenimento domestico, il gaming e la visione di film e serie tv ai massimi livelli, non può mancare uno dei monitor della famiglia MateView della quale, proprio a cominciare da oggi, entra a far parte il nuovissimo MateView SE, disponibile in su Huawei Store fino al 5 settembre con uno sconto di lancio del 10% sul prezzo di listino. La versione Vertical è infatti acquistabile a 199,90 euro, mentre quella Standard a 169,90.

Per chi è alla ricerca di un monitor che esalti anche i gameplay più complessi grazie alla curvatura dello schermo e a una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, ideale per i videogiochi, MateView GT da 34″ (edizione standard) è disponibile a meno 100 euro sul prezzo di listino, cioè a soli 399 euro. Anche MateView nella versione cablata, è disponibile al prezzo scontato di 549,99 euro, ben 100 euro in meno rispetto al prezzo pieno.

Chiunque acquisti uno dei due monitor, potrà anche ottenere Ultra Slim keyboard a soli 19,90 euro in più e Wireless Mouse GT aggiungendo 39,90 euro completando così il proprio desk casalingo con tutti gli accessori più smart.

Huawei MatePad

Sia l’intrattenimento sia il lavoro possono essere gestiti anche da tablet: comodi e ricchi di app native sullo store AppGallery, tutti i device della famiglia MatePad, oggi permettono di lavorare e godersi tutto lo svago con efficienza e comodità. Per ricominciare alla grande Huawei mette a disposizione da oggi e fino al 15.09 il MatePad 11 (versione 11 6GB+64GB WIFI) a soli 309,90 euro. In più, aggiungendo 39,90 euro si potrà accessoriare il MatePad 11 con una Smart Magnetic Keyboard, mentre con 29,90 euro in più di potrà ottenere la M-Pencil di seconda generazione, per utilizzare il tablet al massimo delle sue potenzialità.

Chi preferisce un device ancora più versatile trova su Huawei Store il nuovissimo MatePad Paper, il primo tablet al mondo con certificazione Paper Like Display rilasciata da TÜV Rheinland, che permette di leggere come se si stesse sfogliando un libro. Aggiungendo soli 1,99 euro insieme al MatePad Paper si otterrà un paio di auricolari semi-in-ear dal design ergonomico FreeBuds SE, disponibili sia in bianco che in azzurro con il 10% di sconto coupon sullo store.

Per ricominciare alla grande con gli allenamenti in musica

Il rientro in città dopo le vacanze estive segna un altro momento importante dell’anno, la ripresa delle attività sportive. Per svolgere tutti gli sport con il massimo della sicurezza per la propria salute e tenendo sotto controllo tutti i parametri fisici, Huawei propone in promozione per il Back To School i suoi due smartwatch di maggior successo: Watch GT 3 Pro 46mm Light Titanium Strap e Watch GT 3 46mm Brown, rispettivamente a 399,99 euro (anziché 499,99) e a 189,99 euro (anziché 269 euro).

Per entrambi, aggiungendo 1,99 euro è possibile ottenere un cinturino aggiuntivo. Acquistando uno di questi prodotti si ha diritto a 3 mesi gratuiti di HUAWEI Health+, disponibile poi al costo mensile di 7,99 euro, e gestire così tramite app oltre 100 sport, un piano di running personalizzato grazie all’intelligenza artificiale e l’analisi del proprio regime alimentare, per avere sotto controllo non solo i propri allenamenti, ma la propria salute a 360°.

Smartwatch dalla lunghissima autonomia

Inoltre, entrambi gli smartwatch hanno una lunghissima autonomia, con una batteria che dura fino a 14 giorni con utilizzo tipico, e permettono di gestire le telefonate con Bluetooth. Per chi vuole il massimo dell’audio in telefonata e allenarsi con la giusta colonna sonora, sono disponibili gli auricolari FreeBuds 4 (versione con ricarica wireless) a soli 94,99 euro anziché 159 euro.

In più aggiungendo 0,99 euro al momento dell’acquisto si potrà ottenere una ID case protettiva. Oltre che un suono in alta definizione gli auricolari open-fit, FreeBuds Pro 2, offrono una connessione audio intelligente e si controllano a sfioramento. Le ID case sono l’ideale per proteggere al meglio i propri auricolari da possibili urti e sono disponibili anche acquistando i nuovissimi FreeBuds Pro 2 (aggiungendo 1,99 euro e con ulteriori 1,99 euro è possibile ricevere HUAWEI Band 7).

Huawei P50 Pro

Per chi vuole vivere un rientro con il massimo dell’esperienza in termini di smartphone, Huawei propone il suo top di gamma nel comparto smartphone, P50 Pro in sconto a soli 799,99 euro invece di 1.199,90 euro. Con Il display da 6,6 pollici⁠ e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (disponibile per app e scenari dedicati) al vostro occhio non sfuggirà più alcun dettaglio. La velocità di campionamento al tocco di 300 Hz permetterà un’esperienza fluida in tantissimi scenari di utilizzo.

La promozione del Back to School è disponibile da oggi e fino al 15 settembre

I dettagli delle promozioni attive sono consultabili su Huawei Store, Tutti gli utenti che acquisteranno sul sito, come sempre, oltre alla consegna rapida gratuita, avranno diritto al reso gratuito entro i 14 giorni dalla consegna del prodotto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.

Cosa ne pensate di queste grandi offerte, in occasione del Back to School di Huawei Store? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.