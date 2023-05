Huawei: tante offerte per la Festa della Mamma

Queste erano tutti gli sconti relativi alla Festa della Mamma. Inoltre vi ricordiamo l’iniziativa Extra Care 2023 . Fino al 30 giugno , tramite questa promo, i clienti della società cinese possono ottenere un 20% di sconto sui ricambi e le riparazioni fuori garanzia presso i Centri Assistenza aderenti ed estendere la garanzia del dispositivo a partire da 2,99 € . Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte riguardanti l’universo tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it !

Proprio per questo motivo, noi di tuttotek.it abbiamo creato una sezione apposita, consultabile tramite questo link , nella quale raccogliamo le principali idee regalo . In questo modo speriamo di facilitarvi la ricerca di un regalo che possa fare al caso vostro. Ora però andiamo a vedere quelle che sono le offerte lanciate da Huawei in occasione della Festa della Mamma .

La Festa della Mamma è sempre più vicina e ogni giorno arrivano offerte e suggerimenti da parte delle società che cercano di piazzare i propri prodotti sul mercato. Queste idee regalo spesso possono trasformarsi in veri e propri affari e sono un’ottima occasione per regalare alla propria mamma qualcosa di utile che la possa rendere felice.

