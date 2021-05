Huawei: in occasione della Festa della Mamma idee regalo per mamme Hi-Tech

In occasione dell’ormai prossima festa della mamma, Huawei ha voluto dedicare delle offerte particolari per le mamme Hi-Tech. Scopriamole

Il 9 maggio è vicino e si avvicina, a braccetto, la Festa della mamma. Huawei presenta quindi alcune idee regalo per non farsi trovare impreparati. Sarà importante infatti trovare ed acquistare il regalo perfetto per le mamme appassionate di tecnologia.

L’offerta di Huawei

Da oggi e fino al 10 maggio sono disponibili in esclusiva sul Huawei Store alcuni prodotti con un ulteriore 10% di sconto rispetto al prezzo già ribassato. Ottenere il suddetto sconto sarà un gioco da ragazzi, infatti è sufficiente inserire il codice AMUM10 al momento del checkout dall’e-commerce per regalare un prodotto Huawei unico. Non è finita, perché tutti i prodotti acquistati sull’e-commerce di Huawei usufruiscono della spedizione gratuita entro uno o due giorni lavorativi dall’acquisto, così da arrivare in tempo per domenica 9 maggio.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia ha così affrontato il discorso dell’e-commerce:

Da quando nella primavera dello scorso anno abbiamo lanciato il nostro e-commerce in Italia, sono stati tantissimi gli utenti ad approfittare delle iniziative speciali messe a punto per le ricorrenze. Siamo orgogliosi di offrire un servizio impeccabile di consegna prodotti e di assistenza ai nostri clienti anche dopo l’acquisto, soprattutto nelle occasioni speciali in cui gli utenti scelgono Huawei per un regalo ai loro cari.

Offerta esclusiva per i Fan Huawei iscritti alla Community

Come sempre fatto da Huawei, i fan iscritti alla communuty Huawei hanno riservata un’offerta ancora più conveniente e succulenta. Tutti coloro che entro il 10 maggio racconteranno con un commento a questo thread qual è l’ultima applicazione che hanno scaricato per aiutare la mamma, accederanno ad uno sconto del 12% da applicare sugli acquisti su Huawei Store, compresi i prodotti già in promozione.

Carrellata di prodotti per la festa della mamma

I prodotti offerti da Huawei sono davvero i più disparati. Iniziamo dal wearable Huawei, ovvero il Watch GT2 42 mm in versione Elegant Refined Gold a soli 143€ ovvero oltre 100€ di sconto rispetto al prezzo di partenza. Questo smartwatch con cassa in acciaio offre 15 modalità di allenamento e una durata della batteria fino a due settimane.

Per le mamme che hanno necessità di rinnovare il proprio equipaggiamento tecnologico, Huawei propone il Matebook D14 nella versione con IntelCore i5 8GB + 256 GB a 629,10€ anziché 699€.

Queste e molte altre offerte potrete trovarle sullo store Huawei. Cosa ne pensate di queste offerte? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.