Huawei festeggia il Black Friday: sconti e offerte imperdibili!

Inizia oggi il Black Friday di Huawei per tutti coloro che acquistano su Huawei Store, con speciali promozioni e offerte dedicate ai tantissimi prodotti dell’ecosistema

Il Black Friday è il momento dell’anno più atteso dagli amanti dello shopping. C’è chi compra il prodotto tanto desiderato finalmente in promozione e chi decide di portarsi avanti con i regali di Natale per amici e parenti. Le offerte Huawei attive fino al 30 novembre permettono di acquistare su Huawei Store una vasta gamma di prodotti hi-tech tra smartphone, pc e tablet, smartwatch, auricolari e i relativi accessori, adatti a ogni gusto e fascia di prezzo, per tutte le tasche.

Inoltre, grazie al Membership coupon è possibile ottenere uno sconto extra del 10% per acquistare diversi prodotti e device dell’ecosistema, tra cui il cameraphone top di gamma HUAWEI P60 Pro disponibile a soli 999,90 euro in bundle con HUAWEI FreeBuds 5 e HUAWEI P60 Pro Case in due diverse colorazioni.

Huawei Black Friday: novità in promozione fino al 22 novembre

Tra le occasioni per il Black Friday, c’è anche il HUAWEI MateBook D 14, il nuovo laptop con processore Intel Core di 12a generazione, Super Device e antenna HUAWEI Metaline che garantisce una connessione fino a 270m di distanza, a 799,90 euro e solo fino al 22 novembre con HUAWEI Freebuds 5i in omaggio.

PC e tablet per ogni momento della giornata

HUAWEI MateBook D 16, il laptop leggero ad alte prestazioni con ampio display da 16 pollici per lavorare a qualsiasi progetto senza sforzo, è acquistabile a soli 749,90 euro anziché 999,00 euro.

Dalla scrivania al divano, dall’ufficio al treno, ogni momento è perfetto per usare un tablet Huawei. Solo in occasione del Black Friday, HUAWEI MatePad 11.5, il tablet pensato per la produttività con elegante corpo metallico Unibody, è acquistabile su Huawei Store al prezzo di 299,90 euro con HUAWEI M-Pencil, del valore di 129,90 euro, in omaggio.

In promozione anche HUAWEI MatePad 11” 2023, il tablet produttivo come un pc, a 349,90 euro invece di 399,90 euro con HUAWEI M-Pencil 2° generazione, del valore di 99,00 euro, in omaggio.

Huawei Black Friday: il tuo stile, il tuo benessere: scegli uno smartwatch Huawei

Che tu sia un appassionato sportivo o desideroso di intraprendere abitudini più sane, gli smartwatch Huawei includono funzionalità da utilizzare in ogni momento della quotidianità. Fino al 30 novembre, HUAWEI WATCH GT3 Pro in versione 46mm Light Titanium è disponibile a 329,90 euro anziché 499,90 euro. Grazie alle funzioni di monitoraggio dati con tecnologia TruSeen 5.0, con oltre 100 modalità di allenamento incluse alcune professionali, permette di affrontare qualsiasi tipo di training senza rinunciare allo stile.

Anche HUAWEI WATCH 4 Pro in versione 48mm con cinturino in pelle marrone scuro è disponibile per la prima volta a 499,90 euro anziché 549,90 euro con HUAWEI FreeBuds 5i in omaggio. È lo smartwatch premium con l’analisi dei parametri vitali One-Touch, monitoraggio del respiro e funzionalità eSIM aggiornata.

Per i più giovani, lo smartwatch entry-level HUAWEI Watch Fit 2 con funzioni di gestione e monitoraggio avanzate è in offerta a 129,90, euro invece di 179,90 euro, in diverse colorazioni e materiali.

Comfort e tecnologia, auricolari Freebuds per tutti i gusti

Le promozioni Huawei in occasione del Black Friday includono anche diversi modelli di FreeBuds. Imperdibile l’offerta di HUAWEI FreeBuds 5i, gli auricolari leggeri e comodi da indossare con un peso di soli 4,9 g, a soli 79,90 euro anziché 99,90 euro.

