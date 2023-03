HP OMEN 16-B0012NL in offerta speciale su MediaWorld

OMEN 16-B0012NL, uno dei migliori notebook da gaming di HP, è ora in offerta speciale sul sito MediaWorld. Vediamo tutti i dettagli

Il mercato del gaming vanta ogni giorno periferiche sempre più performanti per rimanere al passo con lo sviluppo di videogiochi sempre più impegnativi in fatto di risorse. Basti pensare al grande passo in avanti fatto con la grafica dei vari titoli grazie all’introduzione di nuove tecnologie come il ray tracing, giusto per citarne qualcuna. Queste però a loro volta richiedono anche hardware più avanzati.

È impensabile giocare a Hogwarts Legacy, Elden Ring o Forza Horizon 5 con una PC vecchio di 10 anni; proprio per questo motivo ogni giorno arrivano sul mercato prodotti sempre più performanti che riescono a fornire il massimo delle prestazioni possibili. HP questo lo sa benissimo e proprio fra i suoi prodotti per il gaming troviamo il notebook OMEN 16-B0012NL che in questi giorni sarà in offerta speciale sul sito di MediaWorld. Vediamo tutti i dettagli di questa promo.

Tutto quello che riguarda l’offerta speciale di MediaWorld sull’HP OMEN 16-B0012NL

Il taglio prezzo effettuato su questo prodotto da una delle principali catene di negozi di elettronica è pari a quasi il 24%. In questo modo sarà possibile acquistare questo notebook da gaming a soli 1.599,99 €. Per farlo vi basterà seguire questo link. Sicuramente non si tratta di un prezzo basso e accessibile a molti, ma neanche troppo alto viste le specifiche tecniche di questo prodotto.

A bordo troveremo infatti un Intel Core i7-11800H, in grado di garantire calcoli veloci grazie ai suoi 8 core e 16 threads. Accanto a questa potente CPU troviamo una Nvidia GeForce RTX 3070 per gestire al meglio il lato grafico della macchina. Grazie a quest’ultima sarete in grado di avviare i principali titoli tripla A al massimo della risoluzione grafica.

A completare il tutto troviamo poi una memoria RAM DDR4 da 16 GB per gestire al meglio tutti i processi contemporaneamente, un display FHD con frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz, un SSD da 1 TB per installare tutti i giochi che volete e avere dei tempi di caricamento ridotti e Windows 11 come sistema operativo.

Cosa ne pensate di questa offerta? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!