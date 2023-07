Hotpoint HIC3B19NA: buona lavastoviglie in offerta da Unieuro

Ottima offerta da Unieuro, anche in volantino, per una economica ma performante lavastoviglie, parliamo della Hotpoint HIC3B19NA

Scopri la lavastoviglie Hotpoint HIC3B19NA, un’opzione irresistibile per rendere il lavaggio dei piatti un compito facile e veloce. Grazie all’offerta speciale di Unieuro, puoi portare a casa questa lavastoviglie di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Con le sue prestazioni eccezionali e la praticità garantita, la Hotpoint HIC3B19NA sarà il tuo alleato ideale in cucina, offrendoti una pulizia impeccabile e risparmiando tempo e fatica. Approfitta dell’opportunità offerta da Unieuro e goditi la comodità e l’efficienza di questa lavastoviglie Hotpoint.

Caratteristiche tecniche | Hotpoint HIC3B19NA in offerta

La lavastoviglie Hotpoint HIC3B19NA offre una serie di caratteristiche tecniche avanzate per rendere il lavaggio dei piatti un’esperienza efficiente e comoda. Con una classe di efficienza energetica F, questa lavastoviglie ti permette di risparmiare energia senza compromettere le prestazioni. I piedini regolabili consentono un facile adattamento dell’altezza, mentre il display LED offre un’interfaccia intuitiva per selezionare le impostazioni desiderate. Con un ciclo di lavaggio di 200 minuti, puoi ottenere piatti perfettamente puliti e asciutti. La regolazione del cestello superiore ti consente di organizzare gli utensili in modo ottimale, mentre la protezione per i bambini assicura la sicurezza in cucina. La lavastoviglie Hotpoint HIC3B19NA è dotata di un sistema di sicurezza Aquastop per prevenire eventuali fuoriuscite d’acqua indesiderate. Con un consumo di acqua di 12 litri per ciclo e una temperatura massima di 60°C, questa lavastoviglie offre prestazioni efficienti.

La vasca in acciaio inossidabile garantisce durata e resistenza nel tempo. Con la funzione di mezzo carico, puoi ottimizzare l’uso dell’acqua e dell’energia quando hai pochi piatti da lavare. La lavastoviglie Hotpoint HIC3B19NA offre anche un sistema di asciugatura con pompa di calore per risultati impeccabili. Con una capacità di 13 coperti, questa lavastoviglie è ideale per famiglie e cene con gli amici. Puoi anche programmare la partenza differita per adattare il lavaggio alle tue esigenze. I programmi speciali includono Auto, Eco 50°C, Vetro/Delicati, Intensivo 65°C, Rapido e Ammollo, offrendo una flessibilità di lavaggio per ogni necessità. L’illuminazione del display e le spie per il sale e il brillantante ti consentono di monitorare facilmente il processo di lavaggio. Con un consumo energetico annuo di 296 kWh, questa lavastoviglie offre prestazioni efficienti ed è amica dell’ambiente. Le dimensioni compatte, con una larghezza di 598 mm, una profondità di 555 mm e un’altezza di 820 mm, la rendono adatta a diverse cucine. La lavastoviglie Hotpoint HIC3B19NA è un’opzione affidabile per semplificare il lavaggio dei piatti, offrendo prestazioni di qualità e convenienza.

Approfitta dell’offerta | Hotpoint HIC3B19NA in offerta

In conclusione, se stai cercando una lavastoviglie efficiente, pratica e dotata di numerose funzionalità, non perdere l’opportunità di acquistare la lavastoviglie Hotpoint HIC3B19NA in offerta da Unieuro a soli 329,90€. Con la sua classe energetica F, i programmi di lavaggio versatili e le caratteristiche di sicurezza integrate, questa lavastoviglie ti offrirà prestazioni eccellenti a un prezzo conveniente. Non perdere tempo, clicca qui per approfittare dell’offerta e rendi il lavaggio dei piatti un’attività facile e senza stress.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.