HOTO 3,6 V Cordless Screwdriver Kit, l’avvitatore in offerta

In questo articolo andremo a vedere l’offerta che riguarda HOTO 3,6 V Cordless Screwdriver Kit, l’avvitatore elettrico dell’omonima società

Ogni giorno abbiamo a che fare con oggetti che richiedono un cacciavite per essere montati o smontati. Che sia un piccolo sgabello o un’intera credenza, avremo bisogno dei nostri fidati compagni per avvitare o svitare quelle piccole viti che sorreggeranno i nostri mobili. Perché non farlo allora con un avvitatore elettrico? In offerta quest’oggi troviamo l’HOTO 3,6 V Cordless Screwdriver Kit, un kit composto da avvitatore e 12 punte molto utili per ogni esigenza. Andiamo a vederne i dettagli.

Vediamo come attivare l’offerta per l’avvitatore HOTO 3,6 V Cordless Screwdriver Kit

Questo comodo avvitatore è dotato di un design all-in-one molto minimalista. Questo, unito ad un peso di 250 g, lo rende funzionale, maneggevole ed elegante ad un primo sguardo. È dotato di una batteria da 1500 mAh che offre una durata veramente lunga prima di doverlo ricaricare nuovamente. Inoltre, la ricarica tramite USB type-C ci permetterà di poterlo utilizzare nuovamente dopo poco tempo. È dotato di un motore magnetico ad alta velocità che garantisce un’elevata rotazione fino a 220 rpm e di un adattatore di velocità per garantire una potenza stabile.

Quest’ultimo garantisce un utilizzo con tre differenti modalità per adattarlo meglio al materiale sul quale andremo a lavorare. Il kit prevede, oltre al corpo principale, anche 12 punte da 50 mm in acciaio S2 che ne permettono un utilizzo veramente ampio. Sulla parte superiore troviamo un LED circolare tutt’intorno alla punta avvitatrice. Questo permette di vedere anche negli angoli più bui, evitando la formazione di ombre che possano compromettere il nostro lavoro.

Ma come si attiva l’offerta che riguarda questo avvitatore? Innanzitutto dovrete collegarvi alla pagina ufficiale del prodotto su Lightinthebox. Qui troverete l’avvitatore al prezzo consigliato di 44,79 €. Grazie al codice YJHOTO che potrete applicare successivamente, potrete acquistarlo al prezzo finale di 23,74 €. A questo però dovrete aggiungere un’ulteriore tassa di spedizione di 6,53 € che ne farà lievitare leggermente il costo, sebbene rimanga comunque abbastanza contenuto.

Vi ricordiamo che l’offerta sarà valida fino al 30 settembre. Voi cosa ne pensate di questa offerta? La sfrutterete per acquistarlo o ne possedete già uno? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte riguardanti l’universo tecnologico ed elettronico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!