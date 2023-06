Horizon Forbidden West: Special Edition in offerta da Euronics!

Aloy al meglio della sua forma incontra il migliore dei prezzi: ecco l’offerta di Euronics per la Special Edition di Horizon Forbidden West

Ogniqualvolta si parla di un’offerta, è sempre un’ottima occasione per rimettere un gran gioco sotto i riflettori ed è per questo che Euronics intende ridare lustro ad Horizon Forbidden West: Special Edition. Si parla dunque non solo dell’ultima avventura della tenace Aloy, bensì di un pacchetto per i fan di Sony particolarmente propensi a trattarsi bene. Oltre al gioco in sé, infatti, con questo sconto beneficerete anche di una copertina steelbook, della colonna sonora e, soprattutto, di un piccolo art book comprensivo di tutte le illustrazioni. Vista la recente uscita del DLC, Burning Shores, il tempismo della catena di negozi dedicata al mondo hi-tech è veramente impeccabile (e non è neanche la prima volta oggi). Se vi serve un promemoria, potete tranquillamente consultare il trailer qui sotto!

L’offerta di Euronics per la Special Edition di Horizon Forbidden West

A questo punto, manca solo una cosa importante: i numeri, vista l’attenzione che stiamo dedicando all’ultima offerta di Euronics. Quanto costa Horizon Forbidden West: Special Edition, dunque? Il prezzo di questa variante deluxe è stato sottoposto a uno sconto del 33%, che (decimale periodico permettendo) consiste in un terzo del costo che se ne va. Quel che rimane, dai 90 euro di partenza, è sulla soglia dei 60, ovvero la media delle produzioni Tripla A a prezzo pieno. Ma “pieno” non possiamo definirlo, visti gli extra inclusi con quest’occasione. Che durerà, naturalmente solo per chi acquista la copia fisica dal sito, fino a esaurimento scorte. Motivo per il quale vi consigliamo caldamente di approfittarne già da ora!

Ora sta a voi dirci la vostra: contate di approfittarne? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. E se siete in vena di acquisti, naturalmente, non dimenticate mai di puntare su Euronics!