Honor 90: offerta imperdibile da Mediaworld

Honor 90 è il protagonista della nuova offerta Mediaworld scopriamo perché si tratta di un vero e proprio affare a questo prezzo

Arriva una nuova serie di promozioni da Mediaworld che questa volta propone in offerta il recente Honor 90. Grazie ad uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino, Honor 90 sarà vostro a soli 499,00€ (invece di 599,00€). Scopriamo perché potrebbe fare proprio al caso vostro.

Honor 90: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Mediaworld

L’HONOR 90 è dotato di una capiente batteria da 5000 mAh per supportare l’uso per tutto il giorno. Con una sola carica, lo smartphone può fornire fino a 19,5 ore di streaming video locale continuo. Quando la batteria è scarica, gli utenti possono ricaricarla al 45% con HONOR SuperCharge da 66W in soli 15 minuti, riducendo al minimo i tempi di inattività. Veloce ed efficiente, HONOR 90 è alimentato da Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, che ha una GPU migliore del 20% e prestazioni AI migliori del 30% rispetto al suo predecessore. La temperatura interna è tenuta sotto controllo da una camera di vapore più grande del 147%, che facilita un’efficiente dissipazione del calore e permette a HONOR 90 di rimanere fresco al tatto anche sotto carico.

Riflettendo l’impegno di HONOR per una tecnologia incentrata sull’uomo, HONOR 90 è dotato di funzioni per il comfort degli occhi sviluppate dai migliori leader del settore. Grazie alla certificazione TÜV Rheinland Flicker Free e al livello di dimming privo di rischi, HONOR 90 è perfetto per la generazione odierna affamata di intrattenimento; che trascorre molte ore a guardare e riguardare contenuti sui propri smartphone.

Il display supporta la frequenza di dimming PWM (Pulse Width Modulation) più alta del settore, pari a 3840 Hz 4. Riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi degli utenti quando è impostato a bassa luminosità. Il display è inoltre dotato di Dynamic Dimming che simula la luce naturale per alleviare l’affaticamento degli occhi; e della tecnologia Circadian Night Display di HONOR che filtra la luce blu e favorisce la naturale secrezione di melatonina per migliorare la qualità del sonno notturno degli utenti.

Conclusioni

Honor 90 è ora disponibile da Mediaworld a soli 499,00€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione è valida fino a esaurimento scorte.