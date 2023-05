Honor 70: offerta imperdibile da Euronics

Honor 70 è il protagonista della nuova offerta di Euronics, scopriamo perché si tratta di un vero e proprio affare a questo prezzo

Arriva una nuova serie di promozioni da Euronics che questa volta propone in offerta il recente Honor 70. Grazie ad uno sconto del ben 25% sul prezzo di listino, Honor 70 sarà vostro a soli 449,90€ (invece di 599,90€). Scopriamo perché potrebbe fare proprio al caso vostro.

Honor 70: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Euronics

Honor 70 è uno smartphone figlio di una nuova e rinnovata Honor, ormai da qualche tempo indipendente, e pronta ad inserirsi nel mercato con dispositivi eleganti e all’avanguardia. Questo smartphone infatti racchiude in sé tutta l’esperienza premium tipica dei più blasonati top di gamma, ma con un occhio vigile al prezzo. Troveremo infatti materiali ricercati, bordi edge ed un pannello OLED da ben 6,67 pollici a 120Hz.

Quest’ultimo un display in grado di regalare neri profondi e colori più vividi, insieme ad una maggiore fluidità durante lo scrolling delle pagine web o la fruizione di videogame. Non mancheranno poi performance solidissime grazie al potente SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G supportato da ben 8GB di memoria RAM. Presente inoltre la tecnologia di accelerazione grafica GPU Turbo X, che consente di raggiungere prestazioni elevate durante le sessioni di gioco più impegnative.

Fotocamere

A stupire però è il comparto fotografico con design Dual-Ring composto da ben 3 sensori: il principale un Sony IMX800 da 54MP f/1.9, un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP ed un sensore di profondità. Per chiudere, frontalmente una lente da ben 32MP per selfie super nitidi.

Conclusioni

Honor 70 è ora disponibile da Euronics a soli 449,90€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione è valida fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo piccolo gioiellino targato Honor. Cosa ne pensate di questo smartphone Honor?