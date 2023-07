Hisense: tante offerte in occasione dell’Amazon Prime Day 2023

L’Amazon Prime Day 2023 è ormai alle porte e anche Hisense si unisce alle offerte con i suoi televisori ed elettrodomestici. Vediamo tutti i dettagli

Trovare l’offerta migliore. È con questo mantra che si affronta il prossimo e attesissimo Amazon Prime Day, una giornata di sconti esclusivi riservati agli iscritti al servizio Prime. Quest’anno, l’evento si svolgerà per 48 ore, da martedì 11 luglio a mercoledì 12 luglio 2023, offrendo ai clienti l’opportunità di accedere a straordinarie offerte su una vasta gamma di prodotti.

Da sempre, però, questo evento rappresenta un’occasione imperdibile soprattutto per gli appassionati di tecnologia, con sconti unici e promozioni speciali su tanti dispositivi innovativi. A queste offerte si unisce anche Hisense che in vista dell’Amazon Prime Day 2023 metterà in sconto i suoi televisori e gli elettrodomestici.

Tutti i prodotti Hisense in sconto durante le offerte dell’Amazon Prime Day 2023

Per chi è alla ricerca di un nuovo TV l’azienda cinese ha pensato a promozioni su modelli di ogni fascia e dimensioni che vanno dai 32” ai 75”. Fra i principali troviamo il TV E43KT da 32 pollici dotato di Smart TV VIDAA, potenziamento naturale dei colori e della profondità dell’immagine.

Per chi è alla ricerca di un’esperienza di livello cinematografico non potrà lasciarsi sfuggire il Laser Cinema PL1. È dotato di tecnologia X-Fusion che utilizza una sorgente accurata per immagini più nitide, colori più naturali e tecnologia Ultra-Short Throw, che consente di proiettare immagini vivide da 80” fino a 120”. Per chi, invece, cerca il giusto alleato per ogni party la scelta migliore sarà Hisense Party Rocker One, lo speaker da 300 Watt, con doppio tweeter e woofer, effetti luminosi e ricarica wireless per lo smartphone, ideale per animare ogni festa.

Passando al mondo degli elettrodomestici, tra le offerte imperdibili il forno microonde H23MOBS5HG con funzione “Grill”, 6 programmi di cottura automatici ottimali per ogni preparazione e dispaly LED. L’offerta di Prime Day comprende anche la lavastoviglie HV642E60 che, con la funzione “Partenza ritardata” per avviarla quando si vuole, il lavaggio rapido di un’ora a 65°C e cestelli flessibili dal design intelligente, è il compagno perfetto in ogni cucina.

Hisense Forno Microonde Elettronico, Capacità 23 L, Potenza 800 W, Grill Potenza 1000 W, Display Led con Comandi Touch, Nero Super PotenzaUn wattaggio superiori significa più potenza, più calore e più velocità; i microonde Hisnese offrono range di potenza tra i 800 e i 1000 W in modo da soddisfare ogni esigenza e adattarsi a qualisiasi tipo di alimento

Per quanto riguarda i forni, tra i prodotti in offerta il forno multifunzione BI62216AX, con cavità XXL da 77 litri, ideale per cucinare qualsiasi prelibatezza, sfruttando la cottura simultanea multilivello. Non manca, poi, la funzione pizza, con una temperatura che arriva fino a 300°C e la pulizia di 30 minuti che sfrutta l’azione del vapore per sciogliere anche le macchie più ostinate.

(in offerta su amazon.it) Hisense BI62216AX, Forno Multifunzione ventilato, Cavità XXL 77L, Pulizia Acqua Clean, 11 funzioni di cottura, Funzione pizza 300°C, Display Led, Comandi Touch, Preriscaldamento Rapido Cavità XXL 77 L: La cavità da ben 77 litri è tra le più grandi del mercato e permette di cucinare pietanze di grandi dimesioni e soprattutto di sfruttare in combinazione con la termo ventilazione, la cottura simultanea multilivello.

L’ampia offerta di frigoriferi in promozione comprende i modelli monoporta, doppia porta e combinati, oltre a cantinette vino e congelatori a pozzo. Tra i modelli da non lasciarsi sfuggire, il frigorifero MQ79427SF per chi cerca un Cross Door, e il modello Side By Side MS91519FF.

Hisense MS91519FF Frigorifero Side by Side, 519 litri, Nero, Total No Frost, Classe F Tecnologia total no frost, che mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità all'interno del frigorifero, evitando la formazione di ghiaccio e riducendo sensibilmente la crescita di batteri; l'ideale per mantenere i cibi più freschi, più a lungo

Non mancheranno anche lavatrici e asciugatrici, fedeli alleati nella vita di tutti i giorni. Tra i modelli imperdibili, l’asciugatrice DHQA902U, con una capacità di 9 kg, e la lavatrice WF5S1045BW, dotata della comoda funzione auto-dosing, connettività con l’applicazione ConnectLife e classe energetica A.

Hisense DHQA902U Asciugatrice a Pompa di Calore con Ion Tech, 9 kg, A++, Oblò Nero, Big Display, con Power Air Flow Power Flow: Rimuove la polvere e riduce i tempi di asciugatura; questa asciugatrice ha 5 prese d’aria, le più numerose del settore, raggiungendo un volume d’aria grande: 272m³/h, così può rimuovere efficacemente peli e polvere e ridurre i tempi di asciugatura

Queste erano le offerte di Hisense per l’Amazon Prime Day 2023. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire tuttotek.it!