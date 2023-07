Hisense 75A6CG: 75 pollici ad un prezzo mai visto da MediaWorld

Da MediaWorld continuano i grandi sconti fino al 31 luglio, questa volta parliamo di un Hisense 75A6CG, ottimo TV da 75 pollici in offerta

Hisense 75A6CG è il sogno di ogni appassionato di cinema e di coloro che amano godere di immagini ad alta definizione senza compromessi. Questo straordinario televisore da 75 pollici, in vendita esclusiva presso MediaWorld, è in offerta imperdibile fino al 31 luglio. Con la sua tecnologia all’avanguardia, la risoluzione cristallina e i colori vibranti, il Hisense 75A6CG trasporterà i vostri momenti di visione in una nuova dimensione, regalandovi un’esperienza coinvolgente come mai prima d’ora. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare il cinema a casa vostra e immergervi in un mondo di emozioni senza precedenti.

Caratteristiche tecniche | Hisense 75A6CG

Hisense 75A6CG è un’opera d’arte tecnologica con una serie di caratteristiche di alta gamma, progettate per elevare la tua esperienza di visione a livelli superiori. La sua incredibile risoluzione 4K Ultra HD ti regala immagini di straordinaria nitidezza e dettagli sorprendenti, portando i tuoi contenuti preferiti a una qualità superiore. Grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR), questo televisore offre una gamma di contrasti e colori estesi, garantendo immagini più realistiche e coinvolgenti. L’innovativo UHD AI Upscaler utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti non 4K, consentendoti di goderti ogni scena con una straordinaria chiarezza, persino nei segnali standard FHD. E per quanto riguarda l’audio, il Hisense 75A6CG è dotato di DTS X, una soluzione avanzata di audio surround che offre un’esperienza coinvolgente e realistica, regalando bassi intensi, dialoghi ottimizzati e un volume bilanciato in base al contenuto. Infine, grazie al sistema operativo Smart TV VIDAA U5, l’esperienza di intrattenimento diventa semplice e senza interruzioni, permettendoti di accedere rapidamente a tutte le tue app e contenuti preferiti con pochi semplici passaggi.

Approfitta dell’offerta | Hisense 75A6CG

In conclusione, se stai cercando una soluzione efficace per trattare la congiuntivite, il prodotto in offerta da MediaWorld potrebbe essere la risposta che stavi cercando. Con un prezzo scontato a soli 749€ anziché 949€, puoi approfittare di questa opportunità per acquistare un ottimo televisore senza dover spendere una fortuna. Non lasciarti sfuggire questa occasione! Clicca qui per approfittare dell'offerta e garantirti un ottimo prodotto al miglior prezzo disponibile.

