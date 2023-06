Hisense 40A49K: TV entry-level in super offerta da Euronics

Grande offerta da Euronics, parliamo del TV LED da 40 pollici Hisense 40A49K, una televisione senza pretese ad un ottimo prezzo, scopriamola

Il TV Hisense 40A49K è in straordinaria offerta da Euronics. Questo televisore da 40 pollici è dotato di una risoluzione Full HD che offre immagini nitide e dettagliate, permettendo di godere di film, serie TV e giochi con una qualità visiva superiore. La tecnologia HDR amplifica il contrasto e la luminosità, fornendo un’immagine più realistica e coinvolgente. Grazie al sistema operativo intuitivo, si può accedere a una vasta gamma di contenuti, applicazioni e servizi di streaming direttamente dalla TV. Con la connettività Wi-Fi integrata e le porte HDMI multiple, è possibile collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori Blu-ray e altro ancora. Inoltre, il design elegante e sottile si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Non perdere l’opportunità di portare a casa il Hisense 40A49K e goderti un’esperienza di intrattenimento superiore senza spendere una fortuna.

Caratteristiche tecniche | Hisense 40A49K in offerta

Il Hisense 40A49K è dotato di una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia. Lo schermo LED con una dimensione di 40 pollici (90 cm) offre una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate. Il rapporto di formato 16:9 consente un’esperienza di visione ottimale per film, serie TV e giochi. Inoltre, il televisore dispone di un pannello curvo che aggiunge una dimensione extra all’immersione visiva. Con un contrasto dinamico di 5000:1, il Hisense 40A49K offre una gamma di colori vivida e un’esperienza visiva coinvolgente. La connettività di rete avviene tramite WiFi ed Ethernet, consentendo di accedere a un’ampia gamma di contenuti online.

Con due porte HDMI e una porta HDMI ARC, è possibile collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori Blu-ray e soundbar. Inoltre, il televisore dispone di due porte USB per la riproduzione di contenuti multimediali da dispositivi di archiviazione esterni. Il sistema operativo VIDAA 6.0 offre un’interfaccia intuitiva e permette di accedere a una vasta selezione di app, tra cui Netflix, PrimeVideo, Disney+, Apple TV+, DAZN, RaiPlay, Chili, Youtube, Mediaset Play e Rakuten. Inoltre, il Hisense 40A49K supporta il controllo vocale di Alexa, consentendo un’esperienza di utilizzo ancora più comoda e hands-free.

Approfitta dell’offerta | Hisense 40A49K in offerta

In conclusione, il Hisense 40A49K è un televisore che offre un’esperienza di intrattenimento di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. Con il suo schermo LED da 40 pollici, risoluzione Full HD e tecnologia HDR, potrai godere di immagini nitide e realistiche. La connettività WiFi ed Ethernet ti permetterà di accedere a una vasta gamma di contenuti online, inclusi i tuoi servizi di streaming preferiti come Netflix, PrimeVideo, Disney+ e molti altri. Inoltre, le porte HDMI e USB ti consentono di collegare facilmente dispositivi esterni, come console di gioco e lettori multimediali. Con il sistema operativo VIDAA 6.0 e il supporto per il controllo vocale di Alexa, l’utilizzo del televisore diventa ancora più intuitivo e pratico. E, con un prezzo finale di soli 249€ grazie all’offerta di Euronics, non potrai lasciarti sfuggire questa occasione. Non perdere l’opportunità di portare a casa il Hisense 40A49K e migliorare la tua esperienza di intrattenimento. Clicca qui per accedere all’offerta e saperne di più.

