Himo Z16: la bici con pedalata assistita pieghevole in sconto

In questo articolo vi presentiamo Himo Z16, una bici con pedalata assistita che può essere piegata e compattata! Perfetta per muoversi in città in maniera ecologica

Molti di noi hanno visto almeno una volta nella vita una bici pieghevole alla stazione dei treni che qualche avventuriero tira fuori magicamente dallo zaino come in un videogioco dei Pokémon e poi sfreccia via. Molto più comuni negli ultimi tempi sono le bici con pedalata assistiti che spesso si possono affittare nei centri città o nei luoghi di vacanza per spostarsi più agevolmente senza prendere la macchina. Ma chi di voi a mai visto una bici a pedalata assistita pieghevole come Himo Z16? Scopriamola!

Himo Z16: la bici con pedalata assistita pieghevole

Himo Z16 permette di limitare lo sforzo durante i tragitti più lunghi grazie alla pedalata assistita che funziona con un motore da 250 W. Grazie anche al telaio leggero realizzato in alluminio ad elevata resistenza, questa bici con pedalata assistita pieghevole è molto leggera (pesa circa 22 chilogrammi) e può sfrecciare fino a 25 Km/h. Inoltre il telaio e il sistema di ammortizzazione le conferiscono resistenza e flessibilità per potersi adattare anche ai terreni un po’ irregolari come le strade lastricate dei centri storici. Il viaggio quindi sarà sempre piacevole, grazie anche al sedile morbido e ai parafango. Infatti questa bici con pedalata assistita pieghevole non teme la pioggia e può tranquillamente essere utilizzata sul bagnato.

La batteria da 36 V 10 Ah permette di ottenere un’autonomia media di 80 chilometri con una sola ricarica, più che sufficienti per andare e tornare da lavoro magari senza bisogno di prendere l’auto. Il desing di Himo Z16 è minimale e davvero piacevole alla vista, tuttavia i suoi ideatori sono riusciti a renderla non solo bella, ma anche funzionale. Infatti, una volta piegata, occupa solamente 650 x 860 x 230 mm il che rende semplice tenerla in garage o addirittura in ufficio o in classe senza che disturbi troppo. Himo Z16 è dotata di fanali anteriori e posteriori per un uso in totale sicurezza anche di notte ed inoltre è dotata di un pratico display LCD che mostra varie informazioni utili quali l’autonomia residua, la velocità attuale, ecc…

Lo sconto

Il prezzo di questa bici con pedalata assistita pieghevole non è proprio basso comunque: si può acquistare su GO GO Best per 498,99 euro (spese di spedizione gratuite per tutti i clienti residenti in Europa e spedizione tramite corriere UPS). Ma grazie al nostro codice promozionale ” YBX9CM2C8CNC ” potrete ottenere uno sconto del 15%! Se abitate in città o comunque vi capita spesso di spostarvi per piccole distanze, valutate l’acquisto di questa Himo Z16! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!