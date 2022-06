Hekka: Xiaomi e tanti altri in promozione a giugno

Il portale di e-commerce Hekka mette in sconto per tutto il mese di giugno tanti prodotti interessanti, tra cui Xiaomi Mijia. Vediamo i dettagli

Con l’arrivo dell’estate, Hekka fa partire una serie di promozioni su diversi strumenti utili per la nostra vita quotidiana. Il grande sito di e-commerce infatti presenta tante promozioni per il mese di giugno su vari prodotti di elettronica di consumo. Vediamo di che cosa si tratta!

Convoy S2+ SST20 | Promozioni Hekka

Si tratta di una mini-torcia LED estremamente potente. Pesa solamente 76 grammi, è lunga 118 mm ed è larga 24 mm. Sostanzialmente potete tenerla nella tasca dei pantaloni senza troppi problemi. La batteria 18650 (leggermente più grande della classica AA) permette una lunghissima durata grazie alla sua capacità. Il chip LED SST20 ad elevata potenza con CRI 95 e RA 70 permette di illuminare bersagli a grande distanza. La luce è disponibile in diverse gradazioni di temperatura. Il corpo è realizzato in lega di alluminio che rende Convoy S2+ SST20 resistente e leggera.

La promozione

Il prezzo in promozione di Convoy S2+ SST20 è di 9,64 €, a fronte di un prezzo di listino di 16,94 €. Per ottenere lo sconto basterà applicare il coupon “Hekka06013” all’interno del sito. La promozione è valida fino a 30 giugno 2022.

Xiaomi Mijia Cacciavite Elettrico di Precisione | Promozioni Hekka

Questo piccolo ma potente kit Xiaomi Mijia include un cacciavite elettrico e 24 diverse punte per poter gestire con estrema facilità e senza sforzo le viti di vari dispositivi elettronici come PC, smartphone, ecc… Infatti, i 9 tipi diversi di punte di varie dimensioni sono stati selezionati in modo da coprire i tipi di vite più utilizzati nel mondo dell’elettronica. Tutte le punte sono magnetizzare per favorire il grip della punta anche per le viti più piccole.

Il motore elettrico brushless del cacciavite Xiaomi Mijia è piccolo, ma potente. Raggiunge fino a 200 rpm e permette di applicare una coppia tra gli 0.2 e 0.5 Nm. La batteria è ricaricabile tramite USB-C e grazie al LED indicatore possiamo sapere in anticipo quando si sta per scaricare. In ogni caso abbiamo a disposizione un’autonomia media di circa 400 viti.

La promozione

Il prezzo in promozione del cacciavite elettrico Xiaomi Mijia è di 24,46 €, a fronte di un prezzo di listino di 35,76 €. Per ottenere lo sconto basterà applicare il coupon “Hekka05313” all’interno del sito. La promozione è valida fino a 30 giugno 2022.

Anbernic RG351V Retro Game Console | Promozioni Hekka

Anbernic RG351V è un simpatico gadget per gli appassionati di retrogaming. Si tratta di una console col design ispirato ai vecchi gameboy che permette di emulare diverse vecchie console tra cui NDS, N64, DC, PSP, PS1, GBA, GBC e altre. Grazie allo schermo LCD da 3.5 pollici 640 x 480 pixel potremo goderci i vecchi giochi in qualsiasi momento della nostra vita e la batteria potenziata da 3900 mAh garantisce un’ottima autonomia.

Il processore è un RK3326 quad-core 1.5 GHz con GPU Mali-G31 MP2 e 1 GB di RAM. Vi sembrerà poco, ma sono specifiche molto superiori a quelle che avevano le console da gioco citate sopra. La memoria è da 16 GB, ma è possibile espanderla con una scheda microSD fino a 64 GB. Ottimo il lavoro fatto in termini di design del prodotto, con una disposizione dei tasti che permette di giocare agevolmente a qualsiasi gioco delle console sopracitate. C’è anche la vibrazione il jack per le cuffie.

La promozione

Il prezzo in promozione del cacciavite elettrico Xiaomi Mijia è di 82,37 €, a fronte di un prezzo di listino di 122,37 €. Per ottenere lo sconto basterà applicare il coupon “Hekka06012” all’interno del sito. La promozione è valida fino a 30 giugno 2022.

