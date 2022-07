Hekka: gli sconti per la fine del mese di luglio

Se siete in attesa di partire per le vacanze, potete farvi un ultimo regalo sfruttando gli sconti che sono attivi in questi giorni sul portale Hekka. Vediamone alcuni!

Hekka è un noto portale di e-commerce dove possiamo trovare tantissimi prodotti – soprattutto tecnologici – a prezzi più che onesti. Se poi arrivano anche gli sconti estivi non possiamo esimerci da dare un sbirciata. Ricordiamo che, nonostante lo store sia originario della Cina, sono presenti diversi centri logistici e magazzini in Europa. Questo rende possibile ricevere la merce in pochi giorni e non serve attendere mesi come spesso accade quando si acquista in store situati in estremo oriente.

Ma vediamo più da vicini i prodotti che possiamo acquistare in sconto!

Gli sconti Hekka per l’estate

Anbernic RG351V Retro Game Console

Anbernic RG351V è un simpatico gadget per gli appassionati di retrogaming. Si tratta di una console col design ispirato ai vecchi gameboy che permette di emulare diverse vecchie console tra cui NDS, N64, DC, PSP, PS1, GBA, GBC e altre. Grazie allo schermo LCD da 3.5 pollici 640 x 480 pixel potremo goderci i vecchi giochi in qualsiasi momento della nostra vita e la batteria potenziata da 3900 mAh garantisce un’ottima autonomia.

Il processore è un RK3326 quad-core 1.5 GHz con GPU Mali-G31 MP2 e 1 GB di RAM. Vi sembrerà poco, ma sono specifiche molto superiori a quelle che avevano le console da gioco citate sopra. La memoria è da 16 GB, ma è possibile espanderla con una scheda microSD fino a 64 GB. Ottimo il lavoro fatto in termini di design del prodotto, con una disposizione dei tasti che permette di giocare agevolmente a qualsiasi gioco delle console sopracitate. C’è anche la vibrazione il jack per le cuffie.

Prezzo in offerta : 60,59 dollari, spedizione inclusa, IVA inlcusa

Prezzo di listino : 70,59 dollari

Codice sconto : Hekka29-10

Fine promozione: 23 luglio 2022

Xiaomi Mi Band 7

Xiaomi Mi Band 7 con le sue 120 modalità per lo sport e la connessione Bluetooth 5.2 di ultima generazione. Il display AMOLED da 1,67 pollici. La batteria da 180 mAh permette di utilizzare la smartband per circa 15 giorni di utilizzo medio e può essere ricaricata in appena 2 ore.

Xiaomi Mi Band 7 è anche adatto agli sport acquatici, resistendo ad una profondità di 50 m e 5 ATM di pressione. Sono presenti diversi sensori per monitorare l’attività fisica come il conta passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate, ossigenazione del sangue e del battito cardiaco. Inoltre possiamo impostare altre funzionalità smart come la sveglia, cronometro, calendario, visualizzazione delle notifiche e controllo della riproduzione musicale.

Prezzo in offerta : 38,99 dollari, spedizione inclusa, IVA inlcusa

Prezzo di listino : 64,98 dollari

Codice sconto : HekkaMiB70707

Fine promozione: 31 luglio 2022

Metro Laser e bolla HOTO

Questo strumento elettronico è davvero utile nella nostra cassetta degli attrezzi. Infatti si tratta di un duplice strumento. Abbiamo il metro laser che può misurare distanze fino a 30 metri e la bolla digitale per verificare con precisione l’inclinazione dei piani.

La cosa interessante è che tutto viene visualizzato su un comodo ed elegante display OLED e potremo interfacciarsi con lo smartphone per trasferire i dati o utilizzarle il dispositivo “senza mani”.

Prezzo in offerta : 16,97 dollari, spedizione inclusa, IVA inlcusa

Prezzo di listino : 40,98 dollari

Codice sconto : HekkaHoto

Fine promozione: 31 luglio 2022

Artillery Genius Pro

Questa stampante riesce a coprire un volume di 300 mm x 300 mm x 400 mm e occupa uno spazio di 390 mm x 430 mm x 740 mm ed è realizzata in alluminio e ABS. Può gestire diversi tipi di materiale tra cui PLA, ABS, TPU. Ha una precisione di 0,05 mm, 0,05 mm, 0,01 mm rispettivamente su asse X, Y e Z. L’ugello ha un diametro di 0,4 mm, mentre il filamento 1,75 mm. Infine è dotata di interfacce di connessione USB e schede TF.

Si tratta di una ottima stampande 3D sia per gli hobbisti o piccoli studi artigianali.

Prezzo in offerta : 264,24 dollari, spedizione inclusa, IVA inlcusa

Prezzo di listino : 313,24 dollari

Codice sconto : HEKKA3D0706

Fine promozione: 31 luglio 2022

