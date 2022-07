Hekka: ancora tanti sconti per l’estate

Il sito di ecommerce Hekka non va in vacanza e propone invece tanti sconti per l’estate, vediamo alcune delle offerte attive in questo periodo

Tempo di ferie, sole, mare ma non per gli sconti di Hekka che non sentono mai il bisogno di andare in vacanza. Anche in questo periodo tante offerte interessanti che val la pena di considerare. Vediamole insieme!

Le offerte di Hekka

Su Hekka sono disponibili migliaia di prodotti, soprattutto prodotti di elettronica di consumo e hobbystica. Ecco alcune delle offerte più interessanti attive al momento.

KOSPET TANK M1 Rugged Smart Watch

Questo smartwatch al contrario di molti altri è stato pensato per essere utilizzato in ogni situazione, dal ghiaccio artico al deserto sahariano. KOSPET TANK M1 vanta una certificazione IP69K per le immersioni e può sopportare pressione fino a 5 atmosfere che corrisponde a profondità fino a 50 metri. Si tratta di un dispositivo completamente protetto dalla polvere e anche in grado di resistere ad urti e shock fino a 2 tonnellate.

KOSPET TANK M1 si prende anche cura della nostra salute. Abbiamo a disposizione tre sensori: il primo è il sensore di battito cardiaco; abbiamo poi un sensore contapassi molto preciso e un sensore per l’ossigenazione del sangue. Questi tre sensori permettono di monitorare l’attività fisica e sportiva, supportati anche da un software ottimizzato ad hoc con circa 20 funzionalità. Abbiamo anche la possibilità di monitorare la pressione sanguigna e la qualità del sonno. Per saperne di più potete consultare la nostra recensione!

Prezzo scontato : 33.72 €

: 33.72 € Prezzo di listino : 54.72 €

: 54.72 € Coupon : HekkaKOSPET

: HekkaKOSPET Periodo: fino al 31 agosto 2022, con spedizione e tasse incluse

Spazzolino elettrico Xiaomi Mijia T300 Mi

Si tratta di uno spazzolino elettrico adatto sia agli adulti che ai bambini. Grazie all’elevata frequenza di vibrazione, fino a 31.000 volte al minuto, permette una pulizia profonda. La testina è priva di componenti metallici e quindi evita la formazione di ruggine per una migliore igiene. La batteria da 400 mAh può durare fino a 25 giorni, per cui possiamo tranquillamente portalo anche in viaggio e si ricarica in sole 4 ore in caso di necessità. Inoltre è anche smart perché si possono memorizzare le impostazione per un utilizzo semplice ed immediato!

Prezzo scontato : 13.43 €

: 13.43 € Prezzo di listino : 24.43 €

: 24.43 € Coupon : HekkaMi0720

: HekkaMi0720 Periodo: fino al 31 agosto 2022, con spedizione e tasse incluse

Xiaomi Mijia YEELOCK smart lock per cassetti

Per tenere al sicuro i vostri segreti in modo smart, questo Xiaomi Mijia YEELOCK è perfetto! Si tratta di uno smart lock per cassetti e mobili in generale. Anche se siamo abituati agli smart lock per le porte, anche questa declinazione può essere una interessante soluzione.

Infatti potremo trasformare qualsiasi anta o cassetto in una piccola cassaforte che potremo comodamente sbloccare via Bluetooth tramite il nostro telefono. In questo modo possiamo tenere al sicuro lettere, preziosi, documenti e perfino i nostri biscotti preferiti!

Prezzo scontato : 11.58 € / US$11.99 spedizione inclusa

: 11.58 € / US$11.99 spedizione inclusa Prezzo di listino : 17.58 € / US$ 17.99

: 17.58 € / US$ 17.99 Coupon : HekkaYEELOCK

: HekkaYEELOCK Periodo: fino al 31 agosto 2022, con spedizione e tasse incluse

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C – USB-C USB 3.1 – 128GB

Compatto come una chiavetta USB, capiente come un HDD. Questo SanDisk Ultra Dual Drive coniuga una elevata capienza di 128 GB alla compattezza della classica chiavetta USB. La velocità di 150 MB/s permette di trasferire grandi file in pochi istanti e teoricamente si può riempire l’intero dispositivo in meno di 15 minuti!

Un altro vantaggio sta nella doppia interfaccia. Infatti SanDisk Ultra Dual Drive integra un connettore USB 3.1 Type A e uno Type C per essere compatibile praticamente con qualsiasi dispositivo presente sul mercato, dai PC agli smartphone e tablet.

Prezzo scontato : 13.43 €

: 13.43 € Prezzo di listino : 24.43 €

: 24.43 € Coupon : Hekka128GB (valido solo per la versione da 128 GB)

: Hekka128GB (valido solo per la versione da 128 GB) Periodo: fino al 31 agosto 2022, con spedizione e tasse incluse

Dalla sezione offerte è tutto! Continuate a seguirci per tante altre offerte sul portale Hekka e non solo!