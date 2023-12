Guida alle offerte di Natale Philips Monitors: tante idee per il gaming e l’Home-Office

Arriva il Natale all’insegna delle offerte Philips Monitors; disponibile una vasta gamma di monitor per l’home office e il gaming multi livello a prezzi pazzeschi

Il periodo che anticipa il Natale offre un’opportunità imperdibile per risparmiare considerevolmente, specialmente su prodotti raramente scontati come elettronica o hardware. Le offerte di Natale non solo consentono di risparmiare ma rappresentano anche un’occasione ideale per essere pronti a sorprendere i nostri cari, acquistando il regalo giusto.

MMD, leader nei display e partner con licenza dal marchio Philips Monitors, ha deciso di creare una guida per il regalo perfetto. Così da mostrarvi le innumerevoli promozioni su una vasta gamma di prodotti. Sia per gli appassionati di gaming che per coloro che cercano soluzioni di produttività multi-tasking di alta qualità.

Offerte di Natale: Philips Monitors Evnia

Chiunque può diventare un appassionato di videogiochi, e come suggerisce il nome, Evnia promuove la gioia del gioco per tutti. I monitor Evnia rappresentano una combinazione di frequenza di aggiornamento elevata e basso input lag. Offrendo un’esperienza di gioco reattiva, abbinata a tecnologie di visualizzazione immersive per immagini sorprendenti. Grazie a Evnia, la fluidità e il divertimento sono sempre garantiti, indipendentemente dal gioco scelto durante le vacanze.

Per coloro che cercano un monitor rapido e reattivo in dimensioni compatte, la soluzione perfetta è rappresentata dal Philips Evnia 25M2N3200W. Si tratta di un display Full HD Fast VA da 24,5″ con una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240 Hz e un MPRT di 0,5 ms.

Per chi predilige un display ancora più veloce (e IPS), il Philips Evnia 25M2N5200P è la sua controparte: un pannello IPS Full HD da 24,5″ con una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 280 Hz. Creato per un’esperienza di gioco fluida e veloce e la modalità SmartImage HDR per colori, luminosità e contrasto ottimali.

Display curvi

Gli amanti dei display curvi, alla ricerca di un’esperienza immersiva che rispecchi la curva naturale dell’occhio, troveranno soddisfazione nel Philips Evnia 27M2C5500W. Questo monitor da gioco curvo 1000R da 27″ Quad HD è dotato di AMD FreeSync Premium Pro, una velocissima frequenza di aggiornamento di 240 Hz, basso input lag e un rapido tempo di risposta di 1 ms GtG con 0,5 ms MPRT. Questo modello offre un’esperienza di gioco rapida e fluida, ideale per giochi intensi, coinvolgenti e orientati all’azione.

Analogamente, il Philips Evnia 32M2C5500W, annunciato di recente, è un display curvo 1000R da 31,5″. Pronto a trascinarvi nel cuore dell’azione grazie al suo veloce pannello VA con risoluzione Quad HD, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 0,5 ms. Le avventure senza fine prendono vita in una sequenza fluida di immagini nitide e prestazioni realistiche ad alta velocità. Per una maggiore praticità e flessibilità, questo modello è dotato anche di connettività USB-hub.

Offerte di Natale Philips Monitors: monitor OLED

Un’altra opzione eccellente per il gaming sono i pannelli OLED, che consentono di avere monitor privi di ghosting e di rapida reattività. La tecnologia OLED garantisce tempi di risposta e MPRT rapidi, riducendo i riflessi e l’input lag. Inoltre, l’OLED offre immagini uniche e realistiche con neri più profondi.

Il Philips Evnia 34M2C8600 è un monitor OLED QD da 34″ curvo. Presenta un design accattivante, dotato di una porta USB-C, di uno switch KVM e di tutte le funzionalità necessarie per un’esperienza di gioco coinvolgente. Tra queste caratteristiche, spiccano la certificazione VESA ClearMR, il tempo di risposta GtG di 0,03 ms, AMD FreeSync Premium Pro, DTS Sound e molto altro.

Il Philips Evnia 49M2C8900 è adatto a ogni tipo di gioco e sorprende per dimensioni e funzionalità. Incorpora un display QD-OLED per grafiche nitide, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per un gioco veloce e chiaro, un tempo di risposta di 0,03 ms GtG e la certificazione VESA ClearMR 13000. Garantendo giochi privi di sfocature. Dispone anche di altoparlanti integrati che supportano il suono DTS con un’uscita di 30 W per un audio eccezionale e coinvolgente, e dell’esclusiva funzione Ambiglow per un’esperienza di gioco completa.

Offerte di Natale Philips Monitors: home office

Le soluzioni per l’home office e per i professionisti sono tutte progettate per offrire comfort, connettività, flessibilità e facilità d’uso. Garantendo prestazioni ottimali ogni giorno dell’anno e, in particolare, durante le festività. I monitor Philips integrano un’ampia gamma di tecnologie adattive per una visione confortevole, risoluzioni ultranitide per la massima produttività. Oltre a numerose opzioni di connettività, incluso il supporto per docking e la tecnologia daisy chaining.

Il monitor Philips 27E1N5600HE è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti di tutte le età, rispondendo all’aumento del telelavoro e delle attività online, sui social media e di intrattenimento. Con un pannello IPS da 27″ e risoluzione QHD, integra una webcam Windows Hello TM da 5MP con microfono a cancellazione di rumore. Facilitando la collaborazione sicura, e tecnologia USB Type-C per una connettività senza problemi con un solo cavo.

Per i professionisti impegnati in attività come CAD-CAM, grafica 3D o fotografia ecco il Philips 34B1U5600CH. Questo monitor offre immagini luminose e vivide grazie al pannello VA QHD curvo da 34″. Le priorità sono la connettività e il multitasking, garantiti da USB-C, switch KVM integrato MultiClient e uscita DP. La collaborazione, sia in persona che a distanza, è agevolata da funzioni come la webcam Windows HelloTM da 5MP, il microfono a cancellazione di rumore e gli altoparlanti integrati.

Analogamente, i modelli Philips 40B1U5601H e 40B1U5600 offrono connettività facile grazie alla tecnologia USB-C. Presentano un’eccellente qualità dell’immagine con risoluzione UltraWide QHD e DisplayHDR 400 (nel caso del Philips 40B1U5600). Includono persino un gancio per le cuffie, rendendoli la soluzione ideale per i professionisti dinamici che necessitano di uno schermo di grandi dimensioni e di una risoluzione eccellente. Il Philips 40B1U5601H incorpora anche una webcam integrata Windows HelloTM da 5MP e un microfono a cancellazione del rumore.

Collaborazione, comfort e connettività per l’home office

Il monitor Philips 27B1U7903 offre un mix di prestazioni d’immagine eccezionali, un aggancio sicuro a un solo cavo, materiali sostenibili nei componenti e nell’imballaggio e un design elegante. Questo monitor 4K MiniLED Thunderbolt 4 da 27″ è ricco di funzionalità ad alte prestazioni, consentendo ai professionisti di raggiungere nuovi livelli di produttività. È certificato VESA DisplayHDR 1400 e offre una gamma cromatica più ampia (1,07B colori) per evidenziare dettagli e sfumature inediti, garantendo effetti ultra-realistici.

Il Philips 40B1U6903CH è dotato di una soluzione docking Thunderbolt™ 4 veloce e multifunzionale. Inoltre presenta anche un ampio schermo da 39,7 pollici (100,9 cm di diagonale), una risoluzione 5K2K (5120 x 2160), una webcam Windows HelloTM da 5MP integrata e un microfono a cancellazione di rumore.

La gamma di monitor Philips include due soluzioni specifiche per i professionisti della finanza che lavorano da casa. In primo luogo, il Philips 45B1U6900CH combina due desktop e una webcam in un’unica configurazione. Questo monitor è dotato di un ampio schermo da 44,5 pollici (113 cm di diagonale) con risoluzione 5120 x 1440 e numerose altre funzioni progettate per favorire il multitasking.

PHILIPS 45B1U6900CH/00 Monitor Curvo DQHD da 45 Pollici, Webcam da 5 MP, Adaptive Sync, Altezza Regolabile, 5120 x1440, 75 Hz, HDMI, DisplayPort, USB-C 100 W PD, Hub USB, Nero Il nostro display SuperWide curvo da 113 cm con una risoluzione di 5120 x 1440 pixel è progettato per sostituire più schermi con una visuale straordinariamente ampia. Offre un visuale come quella di due display Quad HD da 69 cm (27 pollici) in formato 16:9 affiancati

In secondo luogo, il Philips 49B2U5900CH è dotato di un display SuperWide (32:9) curvo da 48,8″ (124 cm). Questo modello offre nuove funzioni innovative per la collaborazione, come la Busylight posizionata sulla parte superiore della webcam, che si sincronizza con gli stati di Microsoft Teams per indicare se i colleghi sono in chiamata.

Le altre offerte

I professionisti in movimento possono avere esigenze particolari e spesso necessitano di un monitor portatile per rendere più ergonomico e flessibile il proprio spazio di lavoro mobile. Con il suo design leggero e portatile, il pluripremiato Philips 16B1P3302D può entrare in una valigetta o in uno zaino, grazie al suo display da 15,6 pollici (39,6 cm di diagonale). Questo monitor portatile è dotato di due porte USB-C sul lato. Consente di collegare e utilizzare contemporaneamente due cavi USB-C per alimentare il monitor o estendere il display durante le presentazioni aziendali. E non sottovalutate mai la potenza di uno schermo portatile in più per l’home office, anche il più piccolo.

Philips 16B1P3302D - Monitor USB-C portatile da 16 pollici Philips 16B1P3302D è portatile, leggero e ideale per migliorare la produttività del flusso di lavoro in mobilità Quando sei in movimento, la doppia funzionalità USB-C semplifica la condivisione e la presentazione di documenti o l'utilizzo di più display

Come tocco finale, Philips SPT6607B e SPT6407B, come decorazioni sull’albero di Natale, sono tastiera e mouse progettati per le giornate produttive. È possibile collegare fino a tre dispositivi grazie alle connessioni wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, e sono comodi anche per gli utenti Mac. Infatti, è possibile passare facilmente da un layout compatibile con Mac, iOS e Windows.

E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte sui monitor Philips per il Natale? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).