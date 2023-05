GTA 5: sconto vertiginoso per la versione digitale del gioco su Kinguin

Il campione di incassi è disponibile per uno sconto tale da considerarlo un furto degno di Trevor: ecco quanto costa GTA 5 su Kinguin!

La gang di Michael, Franklin e Trevor è solita entrare nelle banche per poi uscirne con fiumi di denaro, e pertanto lo sconto di Kinguin restituisce a GTA 5 un’offerta emblematica delle scorribande del trio. Il gioco ha monopolizzato l’attenzione della community videoludica dando filo da torcere a Pokémon X ed Y quando uscì, per poi tornare periodicamente su ogni generazione di console. Squadra che vince, d’altronde, non si cambia, ma ogni tanto il prezzo del gioco tende a coincidere con la sua veneranda età. Ed è qui che subentra il mitico pinguino imperatore degli sconti!

Se la polizia chiede il conto, Kinguin risponde con lo sconto: la grande offerta per GTA 5

Con un open world da capogiro (a cui persino il meglio dell’industria contemporanea fatica a tenere testa), è normale aspettarsi da GTA 5 il prezzo pieno, ma Kinguin ha pensato bene di controbattere con uno sconto. Noi stessi fatichiamo a credere che il trailer qui sotto risalga a nove anni fa (tre volte l’operato del sottoscritto su questo sito!), ma eccoci qui. Con tre protagonisti (Michael, criminale “in pensione”; Franklin, novellino recalcitrante; Trevor, “incarnazione del giocatore medio”) e una nuova, ambiziosa versione di Los Santos, non c’è molto da dire per convincervi ad approfittare dell’occasione…

… a parte tagliare corto con i convenevoli, che ne dite? L’offerta consiste nientemeno che nel 71%, portando il prezzo a 11,59 euro. O almeno, lo è alla stesura dell’articolo! Vi conviene affrettarvi, perché le offerte di Kinguin sono sempre soggette a variazioni. Il nostro consiglio è quello di approfittarne quanto prima, anche per portarvi avanti con le cose da fare nel gioco. Ce ne sono veramente tante, nel caso non fosse già palese. Le banche di Los Santos non si rapineranno da sole, e questo furto aspetta solamente voi. Preparate il vostro account di Rockstar Games, vi servirà!

Ora sta a voi dirci la vostra: siete pronti ad aprire (ma neanche troppo) il portafogli? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.