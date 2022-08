Greenote Aspirapolvere Senza Fili: in offerta su Amazon

L’aspirapolvere senza fili Greenote è protagonista di una allettante offerta di cui possiamo informarvi in anteprima. Vediamo di che cosa si tratta!

L’aspirapolvere senza fili è davvero comodissimo. Infatti permette di muoversi in totale libertà senza essere legati al filo e alle prese di corrente. Inoltre i moderni motori elettrici sono molto compatti e leggeri e permettono di maneggiare l’aspirapolvere come se fosse uno spolverino. Se volete passare ai vantaggi di un aspirapolvere senza fili, considerate questo modello di Greenote che sarà il protagonista di una promozione su Amazon!

Greenote Aspirapolvere Senza Fili: compatto e leggero

L’aspirapolvere senza fili Greenote GSC50 è leggerissimo perché pesa solamente 1,2 kg. Inoltre il design della maniglia che è stato posizionata vicino al baricentro permette di trasportarlo e utilizzarlo senza sforzo. Inoltre è dotato di un sistema autoportante che permette di lasciarlo in equilibrio in qualsiasi posto della casa quando non viene utilizzato. Il manicotto è facilmente allungabili per raggiungere anche gli anfratti più nascosti.

Tutto questo però non limita la potenza di aspirazione. Grazie al motore da 200 W si può sviluppare una potenza di aspirazione di 23 KPa per rimuovere facilmente polvere, detriti e capelli dalle superfici. Sarà anche possibile ridurre la potenza per aspirare ad esempio la tappezzeria. Un secondo motore posto sulla spazzola aiuta a rimuovere lo sporco più ostinato. I motori sono brushless, quindi abbastanza silenziosi. Grazie alle 6 celle al litio da 2200 mAh, L’aspirapolvere senza fili Greenote GSC50 può garantire fino a 35 minuti di autonomia a bassa potenza e 18 minuti di autonomia a massima potenza.

Sono anche disponibili diversi accessori per rendere più flessibile la macchina.

La promozione

L’aspirapolvere senza fili Greenote GSC50 sarà protagonista di una interessante offerta a partire dal 5 agosto e fino al 7 agosto 2022. Il prezzo di listino di 159,99 euro sarà abbassato a 129,99 euro per l’occasione. Per accedere allo sconto basterà attivare il coupon da 30 euro dalla pagina del prodotto su Amazon che potete raggiungere dal box qui sotto. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!