Google Pixel 8 Pro: OFFERTA A MINIMO STORICO su Amazon!

Su Amazon puoi trovare in questa offerta imperdibile il Google Pixel 8 Pro, oggi al minimo storico! Ti consigliamo di approfittare di quest’occasione per acquistare questo smartphone al top di gamma

Gli smartphone della line-up Google Pixel, che trovi a questo indirizzo, si sono guadagnati la loro fama e il loro rispetto, infilandosi tra i titani del mercato come Apple e Samsung. Oggi, su Amazon, puoi trovare il Google Pixel 8 Pro in offerta al minimo storico. Un’occasione non da perdere, considerando soprattutto che questo smartphone è uscito molto di recente, infatti il nostro articolo dove ne parliamo risale al 4 ottobre 2023, quindi è praticamente nuovo di zecca. Vediamo insieme le caratteristiche del Google Pixel 8 Pro!

(in offerta su amazon.it) Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Azzurro cielo, 128GB Il nuovo chip Google Tensor G3 è progettato con l'IA di Google per offrire funzionalità all'avanguardia per foto e video, nonché per essere utile in modi più intelligenti. Inoltre, rende Pixel super veloce ed efficiente.

Google Pixel 8 Pro: l’IA dritta in tasca

Questo Google Pixel 8 Pro ha un chip Google Tensor G3 che è progettato proprio con l’IA di Google, per avere funzionalità all’avanguardia per foto e video, ma per rendere lo smartphone ancora più intelligente. Inoltre il chip lo rende super veloce ed efficiente. Il display è grande 6,7 pollici e rende tutto più nitido. La frequenza di aggiornamento si adatta tra 1 e 120 Hz per permettere allo smartphone di darci prestazioni reattive. Un aspetto da tenere ben a mente e che ci sorprende è che la batteria dura 24 ore, con un risparmio energetico estremo, che permette alla batteria di durare 72 ore. Per di più la ricarica della batteria è ultraveloce. Pixel 8 Pro ha quattro fotocamere molto professionali con il miglior zoom mai visto su un dispositivo Pixel. I controlli permettono anche di usare impostazioni avanzate e di scattare foto alla massima risoluzione. C’è una Gomma magica per audio che utilizza l’IA per ridurre i rumori fastidiosi come auto e vento per far risaltare la tua voce.

Nel caso in cui a qualcuno in foto capiti di chiudere gli occhi o di guardare altrove, c’è l’opzione Scatto migliore. Questa combina foto simili in un’unica e bellissima foto dove tutti i presenti in foto hanno il loro aspetto migliore. A breve sarà disponibile anche l’opzione Migliora video, che regola automaticamente colori, illuminazione, stabilizzazione e sgranatura per migliorare la qualità. In caso di cadute o schizzi d’acqua, il Google Pixel 8 Pro è molto resistente. Resiste agli impatti grazie alla protezione IP68 e al rivestimento Corning Gorilla Glass Victus 2. Questo smartphone ha anche una VPN di Google One integrata, che ti aiuta a proteggerti durante le tue attività online, indipendentemente dall’app o dal browser che usi. Infine, c’è l’opzione Traduzione dal vivo, grazie al quale puoi avere un interprete che parla 49 lingue e puoi chattare in tempo reale e tradurre i menù con la fotocamera.

Sicuramente è uno dei migliori smartphone in circolazione. Con il Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon puoi fare cose che altri smartphone non ti permettono di fare. Con Pixel 8 Pro hai l’IA a portata di mano! Se stai cercando un nuovo smartphone, ti consigliamo assolutamente questo. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!