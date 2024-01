Google Nest Hub 2: Offerta di Mediaworld per una casa smart

Mediaworld continua il suo catalogo ricco di offerte molto interessanti e da tenere sott’occhio: da oggi è disponibile in un’offerta speciale il Google Nest Hub 2, l’assistente vocale di Google che rende la tua casa più interattiva, ma soprattutto molto più smart!

Creare promemoria, tenere appunti, ascoltare musica o semplicemente addormentarsi con dei rilassanti rumori bianchi in sottofondo è proprio quello che servirebbe per renderci la vita più facile, ma magari ci fosse un modo. Che tu ci creda o meno, tutto questo è possibile grazie al Google Nest Hub 2 in offerta su Mediaworld! Il Google Nest Hub 2 è un assistente vocale evoluto, per rendere la tua casa molto più smart e controllabile con il semplice utilizzo della tua voce! Ovviamente se hai dispositivi compatibili, il che oggi è estremamente facile, molti dispositivi che compriamo al giorno d’oggi, come questa Smart TV LG OLED che trovi cliccando qui. Insomma, con l’assistente vocale della Google Home (qui puoi leggere tutte le info su quest’azienda affiliata di Google). Vediamo insieme le funzionalità di questo assistente vocale!

La tua casa diventa più smart con il Google Nest Hub 2 in offerta!

Con il Google Nest Hub 2 puoi guardare i tuoi programmi preferiti su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e altre piattaforme streaming! Puoi ascoltare musica su uno speaker ora ancora più potente e perfino seguire videoricette su YouTube! Puoi controllare tutti i tuoi dispositivi smart con un semplice tocco, oppure puoi anche chiedere aiuto a Google Assistant. Nest Hub ti permette anche di prendere promemoria sul calendario, ma non è finita qui: se posizioni Google Nest sul tuo comodino, puoi perfino addormentarti con rilassanti rumori bianchi e svegliarti con una sveglia luce graduale. La musica riprodotta da un Nest può essere riprodotta anche su altri speaker per far girare la musica in tutta la casa, creando così un vero e proprio gruppo musicale. Grazie al Motion Sense, tutto quello che devi fare è agitare la mano per riprodurre il brano o passare al successivo, mentre per mettere pausa devi solo alzare la mano. E se hai le mani impegnate? Non preoccuparti, ti basta dire “hey, Google” e potrai comandare il Nest con la tua voce.

Google Nest Hub 2 è ideale per dormire meglio

Sempre con un semplice tocco puoi perfino regolare il termostato e accendere le luci, ti basta semplicemente chiedere a Google di farlo dicendo “hey, Google!”. Sempre tramite assistente vocale, con la Nest Cam puoi vedere chi c’è alla porta semplicemente chiedendolo. Chiedi a Google informazioni sul meteo e notizie dal mondo, pensa che puoi anche mandare un messaggio con lo speaker di Nest che avvisa il gruppo della famiglia che la cena è pronta! Imposta timer, promemoria e sveglie, perfetto per i momenti in cui cucini o hai troppi impegni da tenere in mente. La sveglia luce graduale ti permette di svegliarti con calma, senza stress, con il display che aumenta gradualmente l’illuminazione. Con il Motion Sense ti basta agitare la mano per posticipare la sveglia.

C’è anche una sezione speciale: “la tua serata”, una sezione che ti aiuta ad addormentarti con dei suoni rilassanti e ti prepara alla giornata successiva. Direttamente dal display puoi spegnere le luci, chiudere le tapparelle, impostare sveglie e controllare i programmi del giorno dopo. C’è anche la funzionalità di monitoraggio del sonno, che controlla suoni e rumori che fai durante la notte e, una volta sveglio, ti basta chiedere “hey Google, come ho dormito?” per il riepilogo. Il monitoraggio del sonno utilizza il Motion Sense per rilevare il respiro e i movimenti, senza videocamera. Infine, questa funzionalità può darti anche dei consigli per dormire meglio e quindi iniziare le tue giornate con più energia. Tutto questo a 59 euro invece di 99,90, un risparmio di 40 euro!

Un’offerta interessante quella sul Google Nest Hub 2, un’offerta che ci sentiamo di consigliarti assolutamente. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro!