Google Nest Cam Indoor Wired: ottima offerta da Unieuro

Torna una grande offerta da Unieuro, parliamo della Google Nest Cam Indoor Wired, per tenere al sicuro la vostra casa quando siete lontani

La Google Nest Cam Indoor Wired, ora disponibile in offerta presso Unieuro, è una videocamera di sicurezza per uso interno che offre una soluzione affidabile per la sorveglianza domestica. Con la sua risoluzione video HD, visione notturna e funzionalità di registrazione continua o su rilevazione, questa telecamera ti consente di monitorare la tua casa in modo semplice ed efficace. Approfitta di questa offerta da Unieuro per proteggere la tua casa con una videocamera di sicurezza avanzata e affidabile.

Caratteristiche tecniche | Google Nest Cam Indoor Wired in offerta

La Google Nest Cam Indoor Wired è una videocamera di sicurezza per uso interno che offre molte funzionalità avanzate per monitorare e proteggere la tua casa. La videocamera è progettata per essere collegata direttamente all’alimentazione elettrica, garantendo un funzionamento continuo senza dover preoccuparsi di sostituire le batterie. La Nest Cam Indoor Wired offre una risoluzione video Full HD (1080p) per una qualità video nitida e dettagliata. Dispone di un campo visivo di 130 gradi, che consente di monitorare un’ampia area della casa. La funzionalità di visione notturna permette di sorvegliare l’ambiente anche al buio, grazie ai LED infrarossi integrati che forniscono una visione chiara anche in assenza di luce.

La Nest Cam Indoor Wired si collega alla rete Wi-Fi domestica, consentendo di accedere alle immagini in tempo reale tramite l’applicazione Nest sul tuo smartphone o tablet. Si possono ricevere notifiche in caso di attività sospette o rilevazione di movimento, e la funzione di registrazione continua o su rilevazione consente di salvare i video su un account cloud sicuro per la visione o il download successivo. Inoltre, la Nest Cam Indoor Wired supporta l’integrazione con il sistema di automazione domestica Google Assistant, consentendo di controllare la videocamera con comandi vocali o attraverso l’app Google Home. È possibile impostare zone di attività personalizzate e configurare avvisi per determinate zone della casa.

Come approfittare dell’offerta | Google Nest Cam Indoor Wired in offerta

Questa gran bella videocamera di sorveglianza sta solitamente attorno ai 100€, tuttavia è attualmente disponibile sul sito Unieuro a soli 69€ beneficiando di uno sconto di oltre il 30%. Clicca qui per accedere all’offerta e saperne di più.

