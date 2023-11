God of War Ragnarok versione PS5: clamorosa offerta su Amazon!

In occasione del Black Friday 2023 Amazon propone un’interessante offerta anche su God of War Ragnarok nella sua versione PS5: scopriamo insieme i dettagli in questo articolo dedicato

Sviluppato da Santa Monica Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment e arrivato all’incirca un anno fa su PlayStation 4 e PlayStation 5, God of War Ragnarok è il sequel dell’amatissimo capitolo del 2018 che ha saputo far ripartire (e anche alla grande!) la serie con protagonista Kratos. Ve ne abbiamo parlato in una recensione lunga e accurata, che potete raggiungere cliccando qui. E se volete approfittare del Black Friday 2023 per recuperarlo, sappiate che il titolo di Santa Monica Studio è in offerta su Amazon!

God of War Ragnarok per PS5 in offerta su Amazon per il Black Friday 2023!

Qui sotto trovate il link diretta all’offerta su God of War Ragnarok nella versione PS5. Con un 10% di sconto, ora l’articolo si attesta sui 49.97€ e, considerando la qualità del titolo di Santa Monica Studio, non possiamo che consigliarvelo.

God of War Ragnarok è un action in terza persona con la telecamera che segue fedelmente la spalla di Kratos, il protagonista (da sempre) della serie. Ambientato tre anni dopo il prequel, questo secondo capitolo riprende l’avventura originale di Kratos ed Atreus nel bel mezzo del Fimbulwinter. Tutti i regni sono completamente ghiacciati e perfino il Lago dei Nove, che nel primo capitolo era attraversabile con l’ausilio di una barca, è ora varcato da Kratos a bordo di una slitta trainata da lupi. Torneranno molti dei nemici e degli alleati del primo capitolo, mentre il rapporto tra Kratos e Atreus si approfondisce e cresce, proprio come fa il giovane ragazzo.

Ribadiamo che God of War Ragnarok per PS5 è ora in offerta su Amazon ad un prezzo davvero vantaggioso in occasione del Black Friday 2023! Fateci sapere se lo acquisterete qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide, le recensioni e le offerte a tema videoludico e tech!