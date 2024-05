God Of War è in offerta su Amazon a un prezzo stracciato!

Se hai da sempre voluto provare la nuova saga di Kratos ma non hai mai avuto la possibilità, questa potrebbe essere la soluzione. Su Amazon trovi in offerta God Of War, il primo capitolo della saga norrena!

Siamo molto felici e onorati di segnalarti questa offerta sul capolavoro di Santa Monica Studio. Con questo capitolo lo studio si è davvero superato, creando uno dei migliori videogiochi della storia. Noi in particolare abbiamo apprezzato davvero molto questo titolo, che rappresenta un nuovo inizio per la storia di Kratos, ne abbiamo parlato nello specifico nella nostra recensione. Ci sono davvero pochissimi motivi per cui non vi consiglieremmo di acquistare questo titolo, anzi, in tutta sincerità, non ce ne sono. Questo titolo è a dir poco perfetto e ha fatto un passo avanti molto coraggioso, stravolgendo completamente la saga di God Of War. Oggi potete trovare God Of War in offerta su Amazon ad un prezzo davvero stracciato, soltanto 12.99 euro. Praticamente un regalo per recuperare uno dei migliori videogiochi esclusiva Sony.

Vivi la nuova avventura di Kratos nelle terre del Nord con l’offerta Amazon di God Of War

Questo rappresenta un nuovo inizio, non solo per Kratos, ma per tutta la saga di God Of War. Di’ addio all’hack and slash, per dare spazio a meccaniche action rpg. Il combat system è molto innovativo, con la telecamera che dall’alto passa direttamente alle spalle del protagonista. Sblocca nuove abilità nel corso della storia con i punti esperienza, maneggia la Leviatano, la nuova arma di Kratos datole dalla sua defunta moglie Faye e parti per un epico viaggio insieme al giovanissimo arciere Atreus, figlio dell’ex Fantasma di Sparta.

In questa nuova avventura affronterai creature della mitologia norrena e incontrerai alcune leggende e personaggi dell’Edda, tra cui Freyja, Baldur, Magni, Modi e i due fratelli nani Brok e Sindri. Affronta quest’avventura tra padre e figlio con la missione di spargere le ceneri di Faye sul picco più alto di tutti i Nove Regni.

Questa è un'occasione d'oro per recuperare la saga norrena di Kratos in questa nuova avventura che ha segnato un nuovo inizio per la saga.