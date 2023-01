Gennaio 2023: tutte le super offerte sui prodotti Tineco

È arrivato Gennaio che ha portato con se le incredibili ed imperdibili offerte di Tineco sui suoi nuovissimi prodotti per la casa

Tineco (qui per visitare il sito) è un’azienda che produce prodotti elettronici smart e di qualità per la casa. L’azienda ha riservato una selezione di offerte per tutto il mese di Gennaio disponibili esclusivamente su Amazon. I prodotti in offerta sono tutti lavapavimenti e aspirapolveri smart che permettono di prendersi cura della propria casa in modo pratico e veloce.

Dettagli sui prodotti Tineco in offerta a Gennaio 2023

Di seguito sono riportati i nuovissimi prodotti Tineco che potranno usufruire delle super offerte disponibili nel mese di Gennaio 2023. Vi ricordo che queste offerte saranno disponibili solo per gli acquisti su Amazon.

Il FLOOR ONE S5 è l’aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma della linea FLOOR ONE. La tecnologia iLoop Smart Sensor che elimina ogni problema di pulizia rilevando lo sporco fresco e incrostato e i vari residui. Ciò grazie ai suoi 35 minuti di autonomia e serbatoi dell’acqua ampi consente agli utenti di pulire la casa in modo pratico e veloce. La capacità di autopulizia mentre si trova in ricarica sul proprio supporto a parete 3 in 1. FLOOR ONE S5 sarà disponibile in offerta su Amazon dal 23 al 29 Gennaio al prezzo di 439.00 € (prezzo di partenza: 519.00 €).

iFlor 3 Breeze Plus

L’aspirapolvere e lavapavimenti iFloor 3 Breeze Plus permette di completare due lavori di pulizia allo stesso tempo! Così da poter risparmiare tempo e fatica in modo veloce, efficace, conveniente e facile. In che modo? Con il sistema di aspirazione potente, grazie al motore digitale senza spazzole da 150 W. E grazie alla presenza del display digitale che mostra in tempo reale il livello della batteria, agli indicatori di blocco, allo stato di alimentazione e tanto altro ancora. Infine, è silenziosissimo, grazie al motore digitale brushless a basso rumore per un funzionamento ultra-silenzioso. iFloor 3 Breeze Plus sarà disponibile dal 9 al 15 Gennaio al prezzo di 259.00 € (prezzo di partenza: 329.00 €).

iFlor 2

iFloor 2 è l’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili del marchio Tineco che permette di pulire lo sporco fresco e incrostato su diverse tipologie di superficie. Grazie al sistema a doppio serbatoio che mantiene l’acqua pulita e quella sporca separate, pulire la casa sarà rapidissimo. Inoltre, il sistema di asciugatura rapida e senza aloni permette di avere pavimenti sempre impeccabili in una sola passata. iFloor 2 sarà disponibile dal 16 al 22 Gennaio al prezzo di 239.90 € (prezzo di partenza: 289.00 €).

