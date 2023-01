Gennaio 2023: ecco le straordinarie offerte sui prodotti Teufel

Le offerte di Gennaio made in Berlin sui prodotti Teufel sono tornate! Grandi sconti e occasioni imperdibili

Teufel (qui per visitare il sito) è il più grande venditore diretto di prodotti audio in Europa. L’ampia gamma di dispositivi comprende sistemi home theater, soluzioni audio TV, sistemi multimediali, Hi-Fi classico, cuffie, Bluetooth e altoparlanti multi-room. L’azienda è nata nel 1979 a Berlino con lo sviluppo di kit di altoparlanti ed è ora un rinomato marchio di elettronica di consumo in Europa e Cina. Fin dalla sua fondazione, la qualità sonora è sempre stata la massima priorità di Teufel. Innumerevoli riconoscimenti da parte di consumatori, stampa e media online sono la prova del suo successo. I prodotti Teufel sono disponibili esclusivamente presso il web store Teufel e nei negozi del marchio.

Dettagli sulle offerte dei prodotti Teufel di Gennaio 2023

Chi ha detto che gli affari tech si possono fare solo durante il Black Friday? La stagione dei saldi invernali è iniziata anche per questa categoria, con tante occasioni per acquistare l’oggetto dei desideri, strizzando l’occhio al proprio portafoglio! Teufel sa bene che i prodotti tecnologici riempiono ormai la nostra quotidianità. Per tutto il mese di Gennaio lancia sul sito offerte top per acquistare i device audio più iconici del brand a prezzi vantaggiosi. di seguito abbiamo riportato x voi alcune proposte.

BOOMSTER con sistema audio stereo Bluetooth DAB + / FM è il più popolare e iconico del brand. Grazie a nuovi aggiornamenti e a nuove feature, e alla tecnologia Dynamore by Teufel, fornisce un palcoscenico acustico avvolgente, con u a potenza RMS di 42 Watt. È davvero instancabile: permette una riproduzione fino a 18 ore. Una radio analogica e digitale con Bluetooth 5 con apt-X per lo streaming wireless di musica/podcast in qualità CD tramite Spotify & Co. e con supporto multipoint (collega un secondo smartphone) e stereo true wireless. Prezzo € 369,90 ora scontato a € 329,99.

ULTIMA 40 SURROUND “5.1-SET” un dream team, come set surround, per offrire altissime prestazioni acustiche per l’ascolto di musica, film e videogiochi grazie al sistema a 3 vie con due woofer ad alta potenza. Coppia di diffusori Hi-Fi da pavimento rappresentano un’intramontabile leggenda all’interno della linea più celebre di Teufel. Compatibile con qualsiasi amplificatore stereo o ricevitore AV. Prezzo € 999,99 ora scontato a € 699,99.

Altri prodotti in offerta

REAL BLUE NC con cancellazione attiva del rumore, Bluetooth e un’autonomia di oltre 50 ore per un suono di qualità. Queste cuffie sono state progettate per ogni genere, per i videogiochi, per il sonoro dei film, per l’home office. Dal corpo leggero e stabile, cuscinetti auricolari ampi, morbidi, ventilati e intercambiabili a bassa pressione di contatto, sono adatti per lunghe sessioni di ascolto e per chi porta gli occhiali. Prezzo € 229,99 ora scontato a € 149,99.

KOMBO 11 per una nuova dimensione Hi-Fi, grazie al suono potente e alla forma compatta, micro-impianto stereo completo: può essere posizionato ovunque ed è dotato di lettore CD, Bluetooth e di radio digitale DAB+. Nella modalità EcoPower, il dispositivo consuma un massimo di 0,5 watt. Prezzo € 299,99 ora scontato a € 222,00.

ROCKSTER CROSS un altoparlante stereo Bluetooth creato per rompere gli schemi a tutto volume. Con due tweeters, un subwoofer e due driver passivi, attraverso la funzione Party mode è possibile connettere contemporaneamente due smartphone da cui riprodurre la musica. E con Stereo Connect di collegare un secondo ROCKSTER CROSS per un suono ancora più potente per accompagnare ogni momento! Prezzo € 349,99 ora scontato a € 249,99.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti Teufel in offerta per Gennaio 2023 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).