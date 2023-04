GEEKOM Mini IT11: offerta speciale su Amazon

Il mini PC GEEKOM Mini IT11 è protagonista di una golosa offerta su Amazon. Si tratta di una potente alternativa ad un PC fisso o laptop

I mini PC sono compatti e sempre più potenti. Possono facilmente sostituire un PC desktop di fascia bassa o di fascia media, andando a coprire tutte quelle attività quotidiane come navigazione nel web, controllare le mail, guardare film e serie TV, usare la suite office. Tuttavia sono più compatti e di solito consumano molta meno energia. Ecco perché dovreste considerare GEEKOM Mini IT11, anche alla luce della recente offerte su Amazon.

GEEKOM Mini IT11: un mini PC tutto da scoprire

Il GEEKOM Mini IT11 11390H è un mini PC di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, pur contenendo al minimo l’ingombro. Il processore Intel Core i7-11390H di undicesima generazione garantisce prestazioni ottime, veloce e fluido nella gestione delle app e dei dati, mentre la scheda grafica Intel Iris Xe offre tutta la potenza necessaria per gestire streaming ad alta risoluzione o giochi molti semplici. Il sistema, di base, prevede una RAM da 16 GB e uno storage SSD da 512 GB per garantire un’esperienza fluida e senza problemi. La connettività è garantita da una vasta gamma di porte, tra cui USB 3.2, HDMI, Gigabit Ethernet e Wi-Fi 6. Il design esterno del GEEKOM Mini IT11 11390H 16+512 è minimalista e moderno, con un case in alluminio di alta qualità e una finitura lucida. Il sistema operativo Windows 11 Pro è già preinstallato, offrendo un’esperienza di utilizzo semplice e intuitiva.

La promozione

Il prezzo di listino di GEEKOM Mini IT11 11390H è di 699,99 euro, ma con lo sconto promozionale si potrà portare a casa la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD a soli 569,99 euro! Si tratta di uno sconto di oltre 100 euro per un prodotto davvero ottimo. Se avete bisogno di un PC per casa o lavoro, moderno e potente, questa è la giusta occasione!

