GEEKOM Air 11: il Mini PC pronto per il Black Friday

Se cercate un Mini PC compatto e potente, il Black Friday è una occasione da non perdere! Infatti l’ottimo GEEKOM Air 11 sarà in sconto in questo periodo e ne vale davvero la pena!

Ormai i Mini PC sono potenti quanto un normale desktop di fascia medio-bassa o un ultrabook e quindi possono essere utilizzati per svolgere qualsiasi funzione, dall’utilizzo con i software Office fino al mondo dell’intrattenimento. Praticamente copre il 90% delle applicazioni di un PC per la persone comuni. Ma con due grandi vantaggi: è molto più compatto di un PC dekstop ed è meno costoso di un ultrabook! Soprattutto con gli sconti del Black Friday è diventato molto conveniente acquistare un Mini PC come GEEKOM Air 11.

GEEKOM Air 11: un Mini PC praticamente perfetto

GEEKOM MiniAir 11 certamente è il prodotto più equilibrato in termini di rapporto tra qualità e prezzo. Grazie al processore quad-core Intel Celeron N5095 di 11a generazione con clock fino a 2,9 GHz possiamo svolgere tutte le attività più comuni, dalle suite di office, alla navigazione web ai multimedia senza problemi. Questa CPU ovviamente non è adatta a carichi pesanti o al gaming, ma se siete appassionati di retro-gaming non avrete nessun problema a foai girare emulatori o vecchi titoli.

Uno storage SSD da 256GB e RAM DDR4 da 8GB a supporto inoltre sono più che sufficienti per un utilizzatore medio. In ogni caso si possono facilmente espandere. Basterà sfruttare i banchi liberi oppure sostituire quelli già occupati. Grazie alla grande quantità di porte di connessione poi potrete utilizzare questo PC davvero in 1000 modi: abbiamo HDMI, 3x USB-A, 2x USB-C, jack audio e Mini DisplayPort. Ovviamente presente anche Bluetooth e Wi-Fi. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

La promozione del Black Friday

In occasione della settimana del Black Friday, GEEKOM Air 11 sarà disponibile al prezzo scontato di 229 euro, a fronte di un prezzo di listino di 279,99 euro. In sostanza si tratta di uno sconto di ben 50 euro! Potete acquistarlo su Amazon usando il box qui sotto oppure direttamente dal sito ufficiale.

