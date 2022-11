GeekMall festeggia il Singles Day 11.11: tanti sconti in anticipo

Con GeekMall il Single Day comincia in anticipo! Ecco tutti gli sconti che per 4 giorni renderanno i nostri acquisti molto più convenienti!

GeekMall per celebrare il Singles Day 11.11 ha lanciato numerose offerte dedicate alla mobilità elettrica, dispositivi smart, elettrodomestici e tanti altri prodotti. Grazie ai coupon messi a disposizione dallo store, inoltre, si potrà risparmiare ancora di più in base alla spesa finale.

Tante offerte per festeggiare il giorno dei single con GeekMall

Singles Day: le migliori offerte

Una delle offerte più ghiotte è sicuramente quella dedicata a Roborock S7 Pro Ultra, il robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento. Questo robot semplifica le operazioni di pulizia grazie all’automazione completa di riempimento e svuotamento del serbatoio. Roborock S7 Pro Ultra è disponibile in offerta a 889€.

Notevole anche l’offerta proposta sul Kugoo Kirin M4 PRO, un monopattino elettrico pieghevole con motore da 500W e batteria da 18Ah/48V che garantisce un’autonomia di 75 Km per ricarica. Il peso massimo supportato dal mezzo è di 150 Kg, con una velocità massima raggiungibile di 45 Km/h. L’offerta di GeekMall ci permette di portarlo a casa al prezzo di 599€.

Il robot aspirapolvere ILIFE V9e, invece, offre un’aspirazione super potente da 4000 Pa, con un serbatoio pattumiera da 700 ml ed una batteria da 2400mah che garantisce un’autonomia di 110 minuti. Questo prodotto viene proposto in offerta al prezzo di 99€.

Ma le offerte più interessanti non finiscono sicuramente qui: la promozione ci permette anche di risparmiare il 5% acquistando due prodotti, mentre quella che trovate di seguito è una lista delle migliori opportunità di risparmio che possiamo trovare su GeekMall in occasione del Singles Day nella giornata dell’11 novembre.

Eleglide M1 Plus – 749,99€

– 749,99€ roidmi EVA – 659€

– 659€ BLUETTI SP200S – 450€

– 450€ ILIFE W400 – 120€

I coupon di GeekMall per il Singles Day

Per un ulteriore risparmio, GeekMall mette a disposizione una serie di codici sconto che si applicano a tutti i prodotti disponibili nello store online in base alla spesa finale. Per esempio, con un’ordine da 100€ potremo risparmiarne 5€. Ecco tutti i coupon:

GEEKMALL100 – risparmia 5€ su una spesa di 100€

– risparmia 5€ su una spesa di 100€ GEEKMALL300 – risparmia 15€ su una spesa di 300€

– risparmia 15€ su una spesa di 300€ GEEKMALL500 – risparmia 20€ su una spesa di 500€

– risparmia 20€ su una spesa di 500€ GEEKMALL1000 – risparmia 50€ su una spesa di 1000€

Oltre a tutte le offerte che abbiamo già visto, è possibile anche sfruttare i bundle messi a disposizione dalla store per ottenere degli omaggi aggiuntivi con l’acquisto di determinati prodotti. Le offerte partono già oggi e proseguiranno fino al giorno 13/11 quindi continuate a monitorare il sito per non perdere la vostra occasione!

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!