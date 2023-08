GEEETECH ALKAID: stampante 3D LCD a bassissimo costo

La fotopolimerizzazione è una tecnica di stampa 3D molto poco diffusa, ma molto interessante. Fa parte di questa categoria GEEETECH ALKAID, una stampante 3D LCD a bassissimo costo

Esistono numerose tecnologie di stampa 3D. Forse quella più diffusa è quella a filo, dove il materiale plastico passa attraverso un estrusore che lo riscalda e lo rende malleabile per poi depositarlo in modo da costruire l’oggetto.

Una stampante 3D LCD come GEEETECH ALKAID funziona utilizzando una resina fotopolimerizzabile, che si solidifica quando viene esposta a una luce UV. La stampante ha uno schermo LCD che viene utilizzato per proiettare un’immagine del modello da stampare sulla superficie della resina. La luce UV colpisce la resina, solidificandola in una forma bidimensionale. Il piano di stampa della stampante si sposta quindi verso il basso, e il processo viene ripetuto per creare la forma tridimensionale del modello.

I vantaggi della stampa 3D LCD sono molteplici. Ad esempio si può ottenere un livello di dettaglio e precisione molto elevati, mantenendo una elevata velocità di stampa. Inoltre, data la semplicità della meccanica, i costi della macchina in sè sono molto ridotti. Anche se è compensa un po’ l’elevato costo delle resine. Altro problema è in genere legato alle dimensioni degli oggetti da costruire.

GEEETECH ALKAID: una buona stampante 3D LCD

Se volete una stampante 3D economica, ma precisa e veloce allora la GEEETECH ALKAID farà al caso vostro. Grazie alla nuova generazione di sorgenti luminose e matrici LCD ad alta trasmittanza, la velocità di stampa media è di 1,5 s per strato, circa 120 mm/h – infatti l’intero strato viene stampato in un sol colpo a differenza di quelle a filo. Lo schermo LCD per la stampa ha una risoluzione di 2K e una dimensione di 6,08 pollici, permettendo di avere una precisione di stampa di 0,051 mm. Al fine di migliorare la precisione e la qualità della stampa, inoltre l’asse Z adotta guide lineari ad elevata rigidità e autoallineanti, in grado di assorbire errori di assemblaggio e altre cause di errore nella stampa.

Le dimensione dell’area di stampa di GEEETECH ALKAID sono di 82 mm x 130 mm x 190 mm. Forse la caratteristica più limitante. Il design ergonomico include un pannello di controllo della stampante con un ampio angolo di inclinazione per consentire all’utente di controllare comodamente l’utilizzo della macchina da vari punti. Grazie alle lampade ad alta efficienza e alle ventole di raffreddamento può essere utilizzata in numerosi contesti e per lunghe sessioni di stampa senza problemi.

Offerta speciale

La stampante 3D LCD GEEETECH ALKAID può essere acquistata nello shop ufficiale al prezzo di circa 230 euro. Tuttavia, se siete nuovi clienti appena registrati, potrete ottenere uno sconto di oltre 100 euro, portando il prezzo finale di acquisto ad appena 92 euro. La spedizione avviene da un magazzino situato in Europa e quindi senza problemi di dogana. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!