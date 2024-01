Galaxy Tab S8+: OFFERTA IMPERDIBILE su un tablet tecnologico

Amazon sembra amare davvero molto i prodotti della Samsung, lo dimostra quest’altra offerta sul Galaxy Tab S8+, un tablet ad alta tecnologia adatto agli amanti dei prodotti futuristici e al top di gamma

Le offerte della Samsung Galaxy (dai un’occhiata alla linea di prodotti completa) sono molto gettonate su Amazon, dopotutto parliamo di uno dei pilastri dell’industria elettronica, con i loro smartphone, tv e tablet. Proprio questi ultimi di recente su Amazon hanno delle offerte molto interessanti, come il Galaxy Tab S9 FE che trovi cliccando qui. Ora l’offerta Samsung continua con il Galaxy Tab S8+, un tablet ad alta tecnologia dedicato a tutti gli amanti dell’elettronica e, soprattutto, del futuro tecnologico. Oggi il prodotto è in offerta a 679 euro invece di 1.119 euro! Vediamo insieme le funzionalità di questo tablet!

L’offerta tecnologica sul Galaxy Tab S8+

Il plus nel nome del prodotto aggiunge molto: il tablet Galaxy S8+ ha un display sAMOLED DA 12,4 pollici, una batteria molto potente che gli permette di affrontare un’intera giornata di lavoro e uno scanner di impronte digitali on-screen. Con la S Pen inclusa puoi scrivere, scarabocchiare e prendere appunti sulle idee che ti vengono in mente sui tuoi progetti in corso. La S Pen ti regala una immensa sensazione di controllo, con una bassissima latenza. Con Clip Studio Paint puoi liberare a pieno la tua creatività e la tua S Pen diventerà un vero e proprio pennello per dipingere!

Il tablet ha anche una funzione Auto Framing: mentre registri una lezione di danza, ad esempio, lo zoom della telecamera manterrà la messa a fuoco su di te e sui tuoi movimenti, seguendo le tue istruzioni. Con le app per le videochiamate, puoi effettuare, a parte videochiamate singole, anche in gruppo fino a 31 persone. Grazie alla sua tecnologia a tre microfoni, il tablet ridurrà i rumori e ti permetterà di concentrarti sulla conversazione senza avere distrazioni. Infine c’è la modalità multischermo, che ti consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero delle finestre aperte. In questo modo puoi visitare più siti contemporaneamente, tra l’Ikea, Photoshop e fare una videochiamata con i tuoi amici, tutto allo stesso tempo!

L'offerta per noi è davvero accattivante e, se volessimo acquistare un nuovo tablet, non ci faremmo sfuggire quest'occasione.