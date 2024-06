Galaxy S24 Ultra in offerta su Mediaworld: titanio a ottimo prezzo!

Tra i nomi più ricercati nell’acquisto di un nuovo smartphone sicuramente c’è il Samsung Galaxy S24 Ultra e lo trovi oggi in offerta su Mediaworld in un ottimo sconto

Se si cerca un nuovo smartphone di alta qualità, se proprio vogliamo dirlo anche al top di gamma, uno dei nomi più gettonati è la serie S di Samsung Galaxy. Disponibile da pochi mesi, ci sono già tantissime altre offerte che rendono più facile l’acquisto di questo smartphone. In molti lo cercano e lo desiderano per un solo grande motivo, l’intelligenza artificiale del Samsung Galaxy. Questa è infatti una delle più grandi che si trovano in giro sul mercato e più a portata di mano ed è una grande intelligenza artificiale. Con questo smartphone è come avere un traduttore universale a portata di mano. Disponibile al prezzo di 1199 euro invece di 1299.

Per acquistare lo smartphone ti basta cliccare qui.

L’intelligenza artificiale di Galaxy S24 Ultra offerta da Mediaworld

Prova un’esperienza di ricerca online mai vista prima con Cerchia e cerca, ottieni una traduzione in tempo reale di una chiamata, riassumi i tuoi appunti e riorganizzali in modo chiaro e modifica le tue foto da professionista tutto con l’AI. Realizzato con un robusto telaio in titanio e Corning Gorilla Armour resistente ai graffi e grado di protezione IP68, Galaxy S24 Ultra è pronto per qualsiasi avventura. Con S Pen, scrivi, tocca e naviga sul nuovo schermo piatto con la precisione che hai sempre desiderato.

Goditi la chiarezza visiva sul nuovo display QHD+ con luminosità fino a 2600 nit, anche alla luce diretta del sole grazie a Corning Gorilla Armor che riduce i riflessi. La fotocamera grandangolare da 200MP ti permette di immortalare momenti epici con dettagli realistici, in qualsiasi condizione di luce. Immergiti in ogni gioco con una potenza di elaborazione più veloce e una camera di vapore più grande, per un’esperienza incredibilmente fluida. Non è tutto. Grazie a un’enorme capacità e a una straordinaria efficienza energetica, la batteria di Galaxy S24 Ultra ti offre una lunga autonomia, per non abbandonarti quando ti serve.

Con questa offerta di Mediaworld ora questo smartphone è molto più accessibile. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!